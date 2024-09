Professores do Recife exigem transparência sobre prazos de conclusão das obras em escolas da rede municipal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Sindicato Municipal dos Profissionais de Ensino da Rede Oficial do Recife (Simpere) registrou, na semana passada, durante uma visita à Escola Municipal Maria da Paz Brandão, localizada no bairro do Sancho, Zona Oeste do Recife, que estudantes, professores e funcionários, em pleno ano letivo, estão tendo que conviver em meio às obras de reforma da unidade de ensino.

“A Escola Maria da Paz Brandão atende alunos da educação infantil e do ensino fundamental. São crianças de 10, 11 anos e até de 5 anos convivendo com restos de cimento, pedaços de tijolo e andaimes”, alerta Jair Santana, representante do Simpere. Desde o início do ano, o sindicato afirmou que tem notificado a Prefeitura do Recife sobre as condições inadequadas das unidades em reforma. “Será que é preciso ocorrer um acidente grave em uma das escolas da rede para que a gestão nos escute?”, questionou Santana.



Ainda segundo o sindicato, “as requalificações pelas quais as escolas municipais vêm passando desde 2022 deveriam ser uma iniciativa positiva, mas, devido à falta de planejamento e à ausência de transparência sobre o prazo de conclusão das obras, tornaram-se um verdadeiro pesadelo”.

Jaqueline Dornelas, também do Simpere, ressaltou que há um aumento de doenças respiratórias entre os profissionais: “Uma das principais ferramentas de trabalho do professor é a voz. Imagine falar por horas seguidas em ambientes empoeirados e barulhentos devido ao quebra-quebra. É evidente que estamos adoecendo”.

A Escola Municipal Maria da Paz Brandão, localizada na Zona Oeste do Recife, tem andaimes e restos de cimento nos corredores - Divulgação / Simpere

O Simpere defende a migração para o regime remoto das aulas presenciais nas escolas da rede municipal que, assim como a Maria da Paz Brandão, estão em obras, estabelecendo prazos claros e imediatos para a conclusão das intervenções. Há também a possibilidade de transferir as turmas das escolas afetadas para outras unidades de ensino. “

O que não dá para aceitar é esse tipo de negligência com o nosso bem-estar. Educação também tem a ver com saúde”, concluiu Dornelas.



RESPOSTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RECIFE

A coluna Enem e Educação entrou em contato com a Secretaria de Educação do Recife, nesta segunda-feira (9), questionando o prazo de conclusão das obras na Escola Municipal Maria da Paz Brandão, e o motivo pelo qual os alunos não migraram para a modalidade remota ou foram transferidos para outra unidade.

Por nota, a pasta disse que "as obras estão ocorrendo normalmente e que a conclusão está prevista para o final deste ano". A Secretaria de Educação do Recife informou ainda "que a requalificação da unidade não prejudicou o andamento do ano letivo".

"O Escola no Grau já entregou cerca de 160 obras, contemplando novas unidades, novas sedes, ampliações, quadras cobertas, requalificações e instalação de placas fotovoltáicas. A Escola Municipal Maria da Paz Brandão, localizada no bairro do Sancho, é uma das unidades contempladas pelo programa", disse a Prefeitura do Recife.