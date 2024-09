Final da etapa estadual da OBR classifica equipes do Recife para a fase nacional da competição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Times da capital pernambucana se destacaram nos níveis 1 e 2 do certame; etapa nacional acontece no mês de novembro, em Goiânia (GO)

Nesta sexta-feira (13), o Recife Expo Center, no Centro da capital pernambucana, foi palco da aguardada final da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), que encerrou a programação da segunda edição do Festival de Programação e Robótica do Recife, promovido pela Secretaria Municipal de Educação. Equipes da Rede Municipal de Ensino do Recife dominaram a grande final da etapa estadual da competição e fizeram dobradinha dourada no ponto mais alto do pódio, se classificando para a fase nacional, que acontece em novembro, em Goiânia (GO). O Festival de Programação e Robótica do Recife contou com a participação de quase 5 mil pessoas nos quatro dias de evento.

O principal destaque do dia foi a Escola Municipal Rodolfo Aureliano. Localizada no bairro da Várzea, a unidade de ensino que, além de ter conquistado o prêmio extra de melhor escola pública participante da competição, classificou equipes nos níveis 1 e 2 para a fase nacional. Agora, as times RoboticNew e RoboticLegends irão aprimorar os treinos para representar Pernambuco e trazer mais uma medalha para casa.

“Estamos extremamente felizes com este momento. Hoje, não estamos apenas na posição de diretores da escola, mas representando cada família que acredita no trabalho realizado pela prefeitura e pela escola. Essas famílias esperam ver seus filhos no pódio, e é emocionante ver essa expectativa se concretizando. Nosso objetivo é que os estudantes que estão aqui hoje se inspirem e se tornem exemplos de protagonismo, motivando toda a nossa rede de ensino”, falou o gestor da E.M Rodolfo Aureliano, Cristiano Lima.

Completaram o pódio da final as equipes Unity Kids (Nível 1), do Sesi Escada, e Cangaceiros da Robótica (Nível 2), do Sesi Vasco, no terceiro lugar; Bytebots (Nível 1), da Escola Municipal Manoel Gonçalves da Silva, e Unitec (Nível 2), da Escola Municipal Antônio Heráclio do Rêgo, que conquistaram a medalha de prata.

Durante o dia, os jovens competidores, acompanhados por técnicos e familiares, mostraram suas habilidades em programação, robótica e soluções inovadoras. As provas, conhecidas por exigir criatividade e precisão, envolveram desafios práticos, movimentação autônoma de robôs em ambientes complexos e enfrentamento de obstáculos. Além disso, aconteceram simultaneamente oficinas de: Pensamento Computacional e Atividades Desplugadas; Narrativas Digitais e Scratch.

ROBÓTICA ARTÍSTICA

Quem passou pelas arenas nestes quatro dias de evento se encantou com uma nova modalidade. Pela primeira vez, o Festival de Programação e Robótica do Recife trouxe a Robótica Artística, envolvendo dança, interpretação e arte.

A primeira edição da Robótica Artística contou com a participação de sete equipes e a expectativa da coordenação do evento é contar com um número de equipes ainda maior na edição do ano que vem. O pódio da modalidade contou com a comemoração das equipes da Escola Municipal Alda Romeu T (Nível 1) e Power Girls (Nível 2), em terceiro lugar; Hip Hop Bit (Nível 1) e Marista Creative (Nível 2), em segundo lugar; e Marista Art (Nível 1) e Kyrios Art’s (Nível 2), em primeiro lugar. A equipe Marista Art também vai representar o Estado na fase nacional da competição.