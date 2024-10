Bolsista do ProUni apresentará dois trabalhos no maior encontro de neurocirurgia dos Estados Unidos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Estudante da Faculdade de Medicina de Olinda, bolsista pelo Programa Universidade para Todos (ProUni), Ismael Galvão participará da maior reunião de neurocirurgia dos Estados Unidos.

O evento, intitulado “Annual Meeting Neurosurgery Origins”, será entre os dias 28 de setembro e 2 de outubro. A reunião acontece anualmente e este ano contará com nomes de peso, como a ex-primeira ministra da Nova Zelândia, Jacinta Ardern, e a estrela de basquete norte-americano, “Magic” Johnson..

A ida de Ismael ao encontro, que será em Houston, no Texas, conta com o apoio financeiro da FMO para despesas como passagens, estadia, alimentação, entre outros.

Trabalhos internacionais

Na ocasião, o estudante vai apresentar dois trabalhos. O primeiro, “Morphometric analysis of the mastoid foramen and its possible clinical and surgical implications” (Análise morfométrica do forame mastóideo e suas possíveis implicações clínicas e cirúrgicas), desenvolvido no programa de iniciação científica PRODIIC/FMO.

Trata-se de um estudo sobre a morfometria e morfologia do forame mastóideo, uma pequena abertura presente no osso temporal.

“O estudo da morfometria e morfologia dessa estrutura é fundamental para a escolha e o planejamento adequados das abordagens cirúrgicas, contribuindo para a redução das complicações intraoperatórias ao fornecer dados precisos sobre as estruturas envolvidas”, explica Galvão.

“Além disso, a análise da morfologia permite a interpretação de exames de imagem e a compreensão da funcionalidade das estruturas, ajudando a elucidar aspectos clínicos relacionados”, conclui Galvão.

O segundo trabalho, “Accuracy of External Ventricular Drainage By Freehand Technique” (Precisão da drenagem ventricular externa pela técnica freehand), foi desenvolvido em parceria com profissionais do Hospital da Restauração, centro de referência em Pernambuco.

“O projeto aborda a acurácia de uma técnica neurocirúrgica chamada derivação ventricular externa, utilizada no contexto de condições como hidrocefalia. Realizado com dados de mais de 500 pacientes, o estudo proporcionou informações sobre a efetividade do procedimento, buscando possíveis fatores associados ao desfecho favorável. Com o auxílio dos dados fornecidos pelos resultados do estudo, pode-se criar novas estratégias para atingir melhores desfechos”, afirma Ismael.