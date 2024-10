Curso profissionalizante abre vagas no Cabo de Santo de Agostinho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Podem se inscrever jovens de 17 a 22 anos, moradores do município do Cabo de Santo Agostinho, que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio

Jovens entre 17 e 22 anos que residem no município do Cabo de Santo Agostinho (PE) terão a oportunidade de participar de um programa de pré-aprendizagem, uma iniciativa promovida pelo Instituto Formar em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e entidades empresariais do setor portuário de Pernambuco.

O objetivo do programa é preparar esses jovens para ingressarem em cursos profissionalizantes oferecidos pelo Senai.

As inscrições estão abertas para aqueles que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio. O curso terá uma carga horária de 200 horas e será realizado entre 7 de outubro e 19 de dezembro na unidade do Senai no município do Cabo.

Primeira turma como projeto piloto

“Essa primeira turma, que terá 30 alunos, será uma experiência piloto que servirá como base para expansão do projeto para outras localidades”, afirma Roberto Miranda, presidente do Instituto Formar, associação sem fins lucrativos voltada para programas e projetos educacionais.

O programa busca proporcionar uma chance para jovens em situação de vulnerabilidade. “A proposta do programa é oferecer oportunidade para que jovens carentes, que em geral possuem déficit de aprendizagem em disciplinas essenciais, recebam uma formação que os habilite a serem matriculados em um dos diversos cursos profissionalizantes oferecidos pelo Senai a fim de que eles possam competir no mercado de trabalho”, destaca Miranda.

Bolsa e disciplinas inclusas no programa

Além da formação, os jovens que concluírem o curso profissionalizante terão a possibilidade de serem recomendados para vagas em empresas do Complexo Industrial e Portuário de Suape, mediante análise curricular.

Os participantes aprovados na seleção também receberão uma bolsa de R$ 600,00, com recursos provenientes do Sindicato dos Operadores Portuários de Pernambuco e pelos OGMOs (Órgão Gestor de Mão de Obra) dos postos de Suape e Recife.

O conteúdo do curso inclui disciplinas que vão desde nivelamento em português e matemática até informática e noções em áreas industriais.

Além disso, temas como autoconhecimento, empreendedorismo e educação financeira também fazem parte do programa. Mais informações estão disponíveis no site do Instituto Formar: www.souformar.com.br