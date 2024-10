Enem 2024: 6 dicas para cuidar da saúde mental antes da prova

As provas do Enem estão cada vez mais próximas: esse ano, a aplicação está marcada para os dias 3 e 10 de novembro. Esta é a oportunidade de milhares de estudantes ingressarem numa instituição de ensino superio.

Com a iminência do vestibular, apenas dominar o conteúdo não é o suficiente. O bem-estar emocional dos estudantes se torna uma preocupação. A rotina intensa de estudos, altas expectativas e pressão do meio em que convive, pode desencadear problemas psicológicos como ansiedade, estresse e depressão.

Durante a preparação, é comum que os estudantes passem por alterações no sono, apetite e humor, entretanto, é fundamental estar atento aos sintomas e não normalizar a situação. A saúde emocional é um ponto essencial para ter bons resultados nas provas.

Confira seis dicas para cuidar da saúde mental antes da prova do Enem.

O estresse é uma resposta natural à preparação e pressão que os estudantes sofrem no período pré-vestibular. Entretanto, é necessário identificar e controlar os excessos.

Se o estresse e ansiedade estiverem afetando seus estudos em bem-estar geral, não hesite em procurar ajuda profissional.

A autodisciplina é uma qualidade de extrema importância, contudo, é importante estabelecer limites. Lembre-se que nenhuma escolha ou resultado é definitiva.

Procure concentrar-se no seu próprio processo, evitando comparações e conteúdos desmotivadores, principalmente nas redes sociais.

Não esconda as emoções

A jornada do estudante é cheia de obstáculos, e saber como gerenciar as emoções nesses momentos é fundamental. Expressar o que sente é crucial para manter o bem-estar emocional em tempos difíceis.

Seja desabafando com pessoas próximas, como amigos e familiares, ou escrevendo em um caderno, liberar as emoções é benéfico. Identificar e compreender sentimentos como ansiedade ou frustração ajuda a localizar suas causas e enfrentá-los com maior clareza.

Foque no presente

É essencial viver o presente e não deixar a mente se fixar no que pode ocorrer futuramente ou após os exames. Foque no agora, no que é viável no momento e no que pode ser feito por você, evitando preocupações desnecessárias com o que está fora do seu controle.

A ansiedade nos leva a pensar em questões que fogem do nosso domínio. Permanecer atento ao presente é a chave para administrar as emoções e melhorar o desempenho.

Estabeleça metas alcançáveis

Definir objetivos é uma maneira eficaz de manter a motivação e a organização durante a preparação para o vestibular, mas é necessário que esses objetivos sejam atingíveis e adaptados ao ritmo de cada estudante.

O cronograma de estudos ideal não é aquele com mais conteúdos, mas sim o que adapta-se ao seu ritmo.

Conte com sua rede de apoio e cuide de si

Preparar-se para o vestibular vai além do esforço intelectual. Ter o apoio de familiares e amigos, aliado a práticas de autocuidado, é essencial para manter o equilíbrio emocional.

Outro ponto importante é separar um tempo para atividades relaxantes e que tragam prazer.