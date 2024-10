Enem dos concursos: notas das provas e da redação são divulgadas, nesta terça (8)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Resultado final do CNU está previsto para novembro, enquanto que a convocação para posse dos aprovados deve começar a partir de janeiro de 2025

As notas finais das provas objetivas e as notas preliminares das provas discursivas e da redação do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), também chamado de Enem dos Concursos, já estão liberadas, nesta terça-feira (8).

Foram divulgados, às 10h, de acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), os resultados dos blocos temáticos 1, 2, 3, 5, 6, 7 (ensino superior) e 8 (nível médio).

Após a divulgação da nota, será aberto o prazo para a interposição de recursos contra a nota da prova discursiva, com término nesta quarta-feira (9).

O pedido deve ser feito na aba "Interposição de Recursos" disponível na área do candidato. Junto à divulgação das notas oficiais, também serão compartilhadas as questões que eventualmente tenham sido anuladas, garantindo o ponto a todos os candidatos nessas perguntas.

Confira como acessar as suas notas:

Para acessar a folha com o extrato dos resultados é necessário entrar na mesma página onde você fez a inscrição, fazer login no portal gov.br, e clicar na "Área do Candidato".

Lembrando que a publicação das notas do bloco 4 está suspensa devido a decisão da Justiça do Distrito Federal.

Isso ocorreu porque uma sala, em Recife, teve cerca de 11 minutos de acesso ao caderno de provas da tarde, ainda no turno da manhã.

Com isso, a divulgação dos resultados do bloco 4 (Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação) sairá após nova decisão judicial.

O governo federal, por meio da Advocacia Geral da União (AGU), informou que vai recorrer da medida.

Detalhamento de notas - Ensino Superior



Os candidatos que disputam vagas de nível superior terão acesso ao número de acertos, à nota bruta e à nota ponderada nas provas objetivas de conhecimentos gerais.

Nas provas de conhecimentos específicos, onde cada eixo temático possuía pesos diferentes, o candidato poderá consultar o total de acertos e a nota obtida em cada um desses eixos temáticos.

Além disso, serão apresentadas a nota total e a ponderada das provas de conhecimentos específicos.

Para os candidatos classificados, cujas provas discursivas foram corrigidas, serão disponibilizados os resultados referentes a:

Conhecimentos específicos (50% da nota);



Conhecimentos gramaticais (50% da nota);



Total obtido com o somatório dessas duas notas.

Por fim, o candidato poderá consultar o resultado referente a cada cargo inscrito, conforme os editais, na seção "situação do cargo" no extrato do resultado.

Detalhamento de notas - Ensino Médio

Os candidatos de nível médio terão acesso ao número de acertos em cada disciplina das provas objetivas (língua portuguesa, noções de direito, matemática e realidade brasileira), bem como às notas total e ponderada.

Para os classificados, que tiveram a redação corrigida, serão disponibilizadas as notas total e ponderada da prova escrita, levando em conta a avaliação dos conhecimentos gramaticais, que representam 100% do critério de avaliação para o bloco 8.

Além disso, o candidato de nível médio poderá consultar o resultado referente a cada cargo inscrito no bloco 8, na seção "situação do cargo" no extrato do resultado.

Prova de Títulos



Os candidatos convocados para a prova de títulos devem enviar a documentação nos dias 9 e 10, por meio do site do CNU.

Esta etapa tem caráter classificatório, permitindo que os participantes melhorem sua posição na lista final, o que pode influenciar na escolha do local de trabalho, quando essa opção estiver disponível.

De acordo com as novas regras a pontuação por experiência profissional será contada apenas por ano completo, descartando meses de trabalho.

Além disso, não haverá acúmulo de pontos para quem tiver dois empregos simultâneos. A pontuação permanece inalterada, variando de meio ponto por ano, com um máximo de dez pontos.

Calendário: próximas datas do CNU

Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da discursiva: 8 e 9 de outubro;



Convocação para o envio de títulos (via upload): 8 de outubro;



Envio dos títulos: 9 e 10 de outubro;



Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva: 17 de outubro;



Prazo para perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararem com deficiência: 17 a 25 de outubro;



Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros: 2 e 3 de novembro;



Procedimento de confirmação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas: 2 e 3 de novembro;



Resultado preliminar da avaliação de títulos: 4 de novembro;



Prazo para interposição de eventuais recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos: 4 e 5 de novembro;



Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos: 19 de novembro;



Previsão de divulgação dos resultados finais: 21 de novembro.

Concurso Público Nacional Unificado (CNU)

Conhecido como o "Enem dos concursos", o CNU reúne, em uma única prova, os processos seletivos para contratação de servidores públicos em diversos órgãos do governo federal.

Esta é a primeira vez que o concurso é realizado, com 6.640 vagas distribuídas em 21 órgãos públicos. Dos mais de 2,1 milhões de inscritos, menos da metade (970 mil candidatos) compareceu para realizar as provas.