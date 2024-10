Inscrições para concurso dos Correios começam nesta quinta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Edital do concurso público nacional dos Correios 2024 prevê 3.511 vagas e remunerações iniciais de até R$ 6,8 mil; veja como realizar a sua inscrição

As incrições para o concurso público nacional dos Correios já estão abertas, nesta quinta-feira (10), e segue até o dia 28 deste mês. Serão preenchidas 3.511 vagas em todo o país.

Desde 2011, a empresa não realizava um concurso público em âmbito nacional, quando 1,1 milhão de pessoas se inscreveram para as mais de 9 mil oportunidades.

Os candidatos terão a chance de disputar vagas com salários iniciais que podem variar entre R$ 2.429,26 a R$ 6.872,48, além dos inúmeros benefícios.

Veja como fazer a inscrição no concurso dos Correios:

As inscrições devem ser feitas pela internet, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), instituição responsável pelo concurso.

As taxas de inscrição estão em R$ 39,80 para nível médio e R$ 42 para superior.

para nível médio e para superior. Doadores de medula óssea em entidades cadastradas no Ministério da Saúde e os inscritos no CadÚnico têm direto à isenção da taxa de inscrição.

Distribuição de vagas

Conforme o edital, serão 3.099 vagas para nível médio na função de agentes. Nesses casos, os salários partem de 2.429,26.

O concurso oferece mais 412 postos em nível superior para o cargo de analista, com vencimentos iniciais de R$ 6.872,48.

Para ler os editais para as respectivas vagas, clique neste link.

No caso das vagas destinadas aos candidatos com formação em nível superior estão oportunidades para advogados, analistas de sistemas, arquitetos, arquivistas, assistentes sociais e engenheiros.

Segundo o edital, 30% das vagas são para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas. Outros 10% estão reservadas para pessoas com deficiência.

Benefícios e realização das provas

Entre os benefícios estão vale alimentação e refeição, vale-transporte, auxílio creche ou babá e a opção de contar com plano de saúde e previdência complementar.

Segundo a direção da empresa, a realização do concurso visa a enfrentar uma demanda acumulada por mais de uma década sem contratações em nível nacional. Além de suprir a demanda por mais profissionais, a contratação de novos funcionários vai evitar a sobrecarga de trabalho.

O concurso, de abrangência nacional, poderá ser feito em até 306 localidades espalhados em todos os estados e o Distrito Federal, com as provas previstas para 15 de dezembro.

O prazo de validade do concurso é de um ano a partir da homologação dos resultados finais, com a possibilidade de prorrogação de mais 12 meses.