Secretaria de Educação de Pernambuco anuncia ajustes no processo seletivo do Programa Ganhe o Mundo

Um dia após divulgar a lista com o resultado e a classificação preliminar dos alunos que realizaram as provas do Programa Ganhe o Mundo (PGM), a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE-PE) comunicou, nessa quarta-feira (9), a prorrogação da fase de verificação dos requisitos para o processo seletivo nº 01/2024.

De acordo com o edital, "após a análise das documentações enviadas referente à fase de Verificação dos Requisitos, identificou-se que houve preenchimento incompleto e/ou emissão de modelo de declaração divergente do modelo específico solicitado no Edital de Abertura por parte da Gestão Escolar, em alguns municípios. Diante do ocorrido, e a fim de que não haja candidatos prejudicados, a pedido da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, será reaberto um novo período para o envio das documentações em substituição às preliminarmente enviadas."

Já nesta quinta-feira (10), houve uma retificação no site Instituo Avalia com relação aos prazos e critérios para esses recursos. É importante esclarecer que o reenvio da declaração é destinado apenas aos candidatos que foram considerados inaptos no resultado preliminar por motivos de preenchimento incorreto ou incompleto por parte do gestor escolar.

Não haverá segunda oportunidade de envio da documentação para os candidatos que não realizaram o envio da declaração preliminarmente.

Isso significa que os candidatos que foram considerados inaptos para o processo seletivo devido a uma média escolar abaixo de 7 pontos nas disciplinas de Português e Matemática, frequência escolar inferior a 85%, ou que possuem idade superior a 16 anos, 11 meses e 29 dias no momento da inscrição, não serão reanalisados, por não se enquadrarem nos requisitos referentes a esta correção.

A Secretaria de Educação e Esportes esclarece também que os candidatos considerados aptos, na lista preliminar divulgada na terça-feira (8), já estão aprovados na fase e não precisarão enviar os documentos novamente.

Cronograma do Ganhe o Mundo



Por nota, a pasta esclareceu que "a reabertura do prazo para interposição de recursos no site do Instituto Avalia se inicia nesta quinta-feira (10), a partir das 16h até as 23h59 da sexta-feira (11). O candidato deverá, dentro desse prazo, verificar o Edital de Retificação e de Complemento do Edital de Prorrogação da Fase de Verificação de Requisitos. A divulgação do resultado dos recursos e do resultado final dos aprovados na primeira chamada de embarque será publicada no dia 18/10".



"Para os candidatos que tiveram declarações indeferidas por motivos de preenchimento incorreto ou incompleto, por parte da gestão escolar, terão o prazo de 21 a 23 de outubro para a inserção das mesmas. Ressaltamos que esse prazo apenas se destina aos candidatos considerados inaptos no resultado preliminar. Aqueles que não enviaram a documentação necessária no período de 16/09 a 27/09 continuam desclassificados"



Avaliação dividida em duas etapas

Mais de 9 mil estudantes da rede estadual de ensino de Pernambuco realizaram a prova de seleção para a nova edição do Programa Ganhe o Mundo, no dia 15 de setembro. São 900 vagas de intercâmbio internacional para estudantes do ensino médio da rede estadual. Desse total, 400 são destinadas ao Canadá, 300 aos Estados Unidos e 200 ao Chile. O processo seletivo foi dividido em duas etapas.

A primeira consistiu na aplicação de uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, no idioma escolhido pelo estudante no ato da inscrição (inglês ou espanhol). As provas aconteceram em 54 polos localizados em 27 municípios do Estado.

Para aprovação, o candidato precisou alcançar a nota mínima de seis. A segunda etapa correspondeu a análise dos requisitos previstos no edital: frequência mínima de 85% no primeiro ano do ensino médio; média de sete em português e matemática; idade máxima de 16 anos, 11 meses e 29 dias no ato da inscrição; e idade mínima de 14 anos completos até a data do embarque.

Cada um dos 184 municípios do Estado terá, ao menos, um estudante convocado. As vagas remanescentes serão distribuídas entre os candidatos aprovados, considerando o resultado final. A classificação do estudante assegura apenas a expectativa de direito ao intercâmbio. A concretização da viagem ficará condicionada à emissão de passaporte válido e à obtenção de vistos consulares.

O candidato aprovado fará jus a uma bolsa instalação e a cinco bolsas manutenção no valor de R$1.620,00 cada. A bolsa instalação e a primeira bolsa manutenção serão entregue antes do

desembarque ao país de destino, para cobrir despesas iniciais, e as quatro demais bolsas de manutenção no decorrer do intercâmbio.