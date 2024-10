Semana Nacional de Ciência e Tecnologia promove conhecimento científico em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Evento acontece simultaneamente em todas as regiões do Brasil, esse ano o tema será "Biomas do Brasil: diversidade, saberes e tecnologias sociais"

Entre os dias 14 e 20 de outubro Pernambuco será palco da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), sob o tema “Biomas do Brasil: diversidade, saberes e tecnologias sociais”. O evento ocorre desde 2004 simultaneamente em vários estados do Brasil, quem sediará a programação em Pernambuco será o Espaço Ciência, entretanto, a caravana do Ciência Móvel percorrerá dez cidades do Estado.

Segundo Diogo Lopes de Oliveira, diretor de Sensibilização e Difusão Científica, essa é uma oportunidade única de levar a ciência a diversas cidades do Estado, estimulando a curiosidade e o aprendizado. A SNCT busca fomentar o interesse pela ciência e promover integração entre saberes tradicionais e conhecimento técnico.

Programação da caravana Ciência Móvel

- Feira Nova; 15/10, 9h às 15h - Olinda;

- Carnaíba; 16/10, 9h às 15h - Gravatá;

- Garanhuns; 17/10, 9h às 16h - São João;

- Barreiros; 18/10, 9h às 15h - Itacuruba;

- Arcoverde; 19 e 20/10, 9h às 16h - Belém do São Francisco.

Serão duas vans em circulação entre as cidades selecionadas, oferecendo atividades interativas e educativas em espaços públicos do município.

Programação no Espaço Ciência