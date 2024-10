IJCPM promove Aulão Pré-Enem para 200 estudantes de escolas públicas do Pina e Brasília Teimosa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com o tema "No Ritmo da Aprovação", o conteúdo foi conduzido pela equipe de professores do Sapiar Educacional, parceiro na realização do evento

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social reuniu, na tarde desta quarta-feira (23), mais de 200 estudantes de escolas públicas do Pina e Brasília Teimosa para a 8ª edição do Aulão Pré-Enem, marcado para os dias 3 e 10 de novembro. Realizado no Auditório do JCPM Trade Center, o momento dedicado essa reta final antes do Exame Nacional do Ensino Médio buscou revisar, de forma descontraída, os temas que podem ser foco das provas.

Com o tema “No Ritmo da Aprovação”, o conteúdo foi conduzido pela equipe de professores do Sapiar Educacional, parceiro na realização da turma de pré-universitário oferecida IJCPM. Este ano, 80 jovens participam da formação com aulas noturnas regulares, de segunda a sexta-feira. O curso existe desde 2010, atendendo a quase 1 mil jovens nesses 14 anos, com média de 37% de aprovação na universidade.

Para a coordenadora pedagógica do IJCPM, Karlla Dantas, esse índice é bastante positivo, considerando os dados do último Censo do Ensino Superior, que indicaram que apenas 21% dos alunos concluintes do ensino médio em escolas públicas conseguiram ingressar no Ensino Superior no ano seguinte. “Além de aulas diárias ao longo de todo ano letivo, oferecemos formatos de mentorias, com pequenos grupos dedicados a cada deficiência identificada na turma, além de suporte psicológico”, detalha Dantas, que foi aluna do Pré-Universitário oferecido pelo IJCPM, na turma de 2011, quando conquistou uma vaga para o curso de Letras de UPE.

IJCPM promove Aulão Pré-Enem para 200 estudantes de escolas públicas do Pina e Brasília Teimosa - JAILTON JR / JC IMAGEM IJCPM promove Aulão Pré-Enem para 200 estudantes de escolas públicas do Pina e Brasília Teimosa - JAILTON JR / JC IMAGEM IJCPM promove Aulão Pré-Enem para 200 estudantes de escolas públicas do Pina e Brasília Teimosa - JAILTON JR / JC IMAGEM

Karla explica que o Aulão é um momento de culminância do curso pré-universitário. “Abrimos também para a participação de outros estudantes da região, com os professores abordando de forma lúdica os conteúdos de humanas, natureza, linguagens e redação e matemática”, diz a coordenadora.

Entre os participantes esteve a estudante Evelyn Tavares, de 17 anos, que prestará o Enem pela primeira vez em busca de uma vaga no curso de Ciências Biológicas. Moradora de Brasília Teimosa, ela cursa o 3º ano do Ensino Médio da Escola João Bezerra, em período Integral, e a noite é aluna do Pré-Universitário do IJCPM. “Este ano tenho focado nos estudos, inclusive dedicando meus fins de semana a participar de simulados e a responder questões de edições passadas e treinar redação. Este momento do aulão ajuda a reforçar nossa confiança e a mantermos a calma”, considera.

Também aluno do Pré-Universitário do IJCPM, José Adryan Ferreira, de 19 anos, já concluiu o Ensino Médio e vai tentar o Enem pela segunda vez, com o sonho de cursar Direito. “Com a nota que atingi no ano passado consegui classificação para ingressar no curso de Ciências Sociais. Mas optei por estudar por mais um ano, para ir em busca do meu objetivo de me tornar advogado. Como já sei que a prova não é nenhum bicho papão, estou tranquilo e me sinto preparado”, conta.