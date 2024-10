Qual o horário do Enem 2024? Confira que horas chegar em cada dia da prova

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com a proximidade do Enem 2024, é essencial que os candidatos fiquem atentos aos horários da prova para evitar imprevistos e garantir um bom desempenho.

A prova será aplicado em dois domingos, nos dias 3 e 10 de novembro, e cada dia tem duração diferente.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das avaliações educacionais mais importantes do Brasil, sendo utilizado como critério de ingresso em universidades públicas e privadas por meio de programas do Ministério da Educação (MEC), como o Sisu e o ProUni.

O exame avalia o desempenho dos estudantes que concluíram o ensino médio e também serve para medir a qualidade da educação no país.

Horários do Enem 2024

O Enem 2024 será aplicado em dois dias, com horários diferentes para cada etapa da prova, todos os horárias indicados estão alinhados ao de Brasília;

3 de novembro de 2024:

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início da prova: 13h30

Duração: 5h30 (término às 19h)

10 de novembro de 2024:

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início da prova: 13h30

Duração: 5h (término às 18h30)

Duração diferente em cada dia

No primeiro dia de prova, os estudantes terão 5 horas e 30 minutos para concluir as questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação. Devido à redação, o primeiro domingo de prova tem 30 minutos a mais em relação ao segundo.

No segundo dia, serão aplicadas as questões de Matemática e Ciências da Natureza, com um tempo total de 5 horas para resolução. É importante planejar o tempo adequadamente para conseguir responder todas as questões.

Calendário do Enem 2024

Além dos dias de aplicação da prova, é importante ficar atento às datas de divulgação dos gabaritos e do resultado final do Enem 2024. Confira o calendário: