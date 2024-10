Secretário de educação apresenta "nova farda" da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Governo do Estado desmente boatos a respeito de possível alteração no fardamento utilizado por estudantes da escola pública estadual

Diante da polêmica a respeito de uma possível mudança no fardamento dos estudantes da Rede Estadual, o Governo do Estado, através da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE), negou a informação que circula nas redes sociais e garantiu a manutenção do atual design da farda dos estudantes.

Através de nota, a SEE esclarece que "não houve nenhum anúncio oficial por parte do Governo do Estado sobre mudança de fardamento dos estudantes da Rede Estadual. Portanto são falsas as informações sobre o assunto que circulam nas redes sociais", informou o comunicado de maneira enfática.

Através das redes sociais, o Secretário de Educação de Pernambuco, Alexandre Schneider, também desmentiu os boatos. "Não caia em Fake News pessoal, essa camisa é linda e ela vai continuar. Qualquer dúvida que você tiver procure os canais oficiais do Governo Estadual e da Secretaria Estadual de Educação. Mas, repito, essa camisa vai continuar do jeito que está, porque ela é linda demais", garantiu o secretário.

Como o fardamento não mudará para o ano letivo de 2025, o mesmo deve acontecer em 2026, já que se trata de ano de eleição. Dificilmente haverá qualquer tipo de alteração na farda, isso porque as modificações que estavam sendo especuladas implicaria na alteração do brasão para a atual logomarca do governo e insere a frase "Estado de Mudança", algo que não seria permitido no ano eleitoral.

Produção no Agreste

Em maio, a governadora Raquel Lyra sancionou a Lei.18.531, que instituiu o Programa de Desenvolvimento do Polo de Confecções do Agreste - PE Produz Polo de Confecções. A legislação prevê a aquisição pelo Governo do Estado de fardamentos e alguns tipos de materiais escolares das empresas da área têxtil da região.

Agora, o Poder Executivo Estadual, no Edital de Chamamento Público para os credenciamentos, poderá reservar 50% do total de itens a serem adquiridos para aquisição preferencial de microempresas e empresas de pequeno porte do Polo de Confecções do Agreste. Além disso, haverá a possibilidade de apresentação da certidão de regularidade fiscal estadual apenas quando ocorrer a efetiva contratação.

O PE Produz Polo de Confecções considera as empresas que tenham a matriz estabelecida nas cidades da Região de Desenvolvimento Agreste Central - RD 08 (Agrestina, Alagoinha, Altinho, Barra de Guabiraba, Belo Jardim, Bezerros, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Cachoeirinha, Camocim de São Félix, Caruaru, Cupira, Gravatá, Ibirajuba, Jataúba, Lagoa dos Gatos, Panelas, Pesqueira, Poção, Pombos, Riacho das Almas, Sairé, Sanharó, São Bento do Una, São Caetano, São Joaquim do Monte e Tacaimbó) e da Região de Desenvolvimento Agreste Central - RD 09 (Bom Jardim, Casinhas, Cumaru, Feira Nova, Frei Miguelinho, João Alfredo, Limoeiro, Machados, Orobó, Passira, Salgadinho, São Vicente Férrer, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Maria do Cambucá, Surubim, Taquaritinga do Norte, Toritama, Vertente do Lério e Vertentes).