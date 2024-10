Instituto seleciona escolas públicas para receber kits de robótica gratuitos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Instituto Positivo, em parceria com a LEGO® Foundation e a FIRST® LEGO® League, lançou um edital para selecionar 75 Associações de Pais e Mestres (APMs) de escolas públicas que receberão gratuitamente materiais do programa LEGO® Education, voltados para a aprendizagem de robótica.

Os kits são divididos em três categorias: FIRST® LEGO® League Discover, para crianças de 3 a 6 anos; FIRST® LEGO® League Explore, de 6 a 10 anos; e FIRST® LEGO® League Challenge, de 9 a 15 anos. As inscrições são gratuitas e estão abertas até 31 de outubro.

O objetivo do programa, segundo o instituto, é promover o desenvolvimento dos estudantes da rede pública nas áreas de STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática) desde a Educação Infantil.

"Com a introdução da robótica no cotidiano escolar, buscamos proporcionar uma experiência de aprendizagem que estimule o desenvolvimento de habilidades essenciais para o futuro", destaca Eliziane Gorniak, diretora do Instituto Positivo.

Distribuição de kits

Serão distribuídos 20 kits do FIRST® LEGO® League Discover, 15 do Explore e 40 do Challenge. Cada instituição selecionada receberá o material específico da temporada, conjuntos LEGO® Education e acesso a materiais digitais.

Além dos kits, as instituições terão acesso a formação especializada para aplicar o programa, preparando as crianças para um torneio de robótica. Cada APM poderá participar com 5 equipes no Discover (mínimo de 20 estudantes), 6 equipes no Explore (mínimo de 35 estudantes) e 3 equipes no Challenge (mínimo de 30 estudantes).

A ONG FIRST® atua no Brasil desde 2004 e apresenta anualmente um novo tema para suas competições, nas quais as diferentes faixas etárias enfrentam desafios relacionados ao tema escolhido. Os programas desenvolvidos pela FIRST® são reconhecidos em mais de 100 países, com a participação de mais de 504 mil pessoas em mais de 200 eventos.

Mais informações sobre como as escolas podem participar da seleção estão disponíveis no edital 2024/1 no site do Instituto Positivo:https://institutopositivo.com.br/lego/. As inscrições podem ser feitas pelo formulário: https://forms.office.com/r/NLKuYJkQHg.

Serviço

Programas: FIRST® LEGO® League Discover, FIRST® LEGO® League Explore e FIRST® LEGO® League Challenge

Inscrições: até 31 de outubro

Divulgação das escolas selecionadas: até 13 de dezembro

Mais informações: https://institutopositivo.com.br/lego/