Unicap abre inscrições para o vestibular nesta segunda-feira (28) e oferece 3.585 vagas em 39 cursos

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), reconhecida pelo Ranking Universitário da Folha de S. Paulo (RUF 2024) como a instituição de ensino superior aprovada com a maior taxa de empregabilidade do estado e uma das mais altas do País, abre as inscrições para o Vestibular 2025 a partir da próxima segunda-feira (28).

Os interessados podem se inscrever no site vestibular.unicap.br, até o dia 8 de dezembro. Estão sendo oferecidas 3.585 vagas em 39 cursos, sendo 32 presenciais e 7 em EaD. As provas do Vestibular seguirão este ano o padrão das avaliações do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e serão realizadas no dia 15 de dezembro.



Os candidatos terão a opção de participar da seleção utilizando a nota do Enem de 2014 a 2023 ou fazer a prova presencial, ampliando as possibilidades de ingresso na instituição. Os candidatos ao curso de Medicina não poderão usar a nota do Enem. Vão precisar fazer a prova presencialmente. Já os inscritos para os cursos EaD, poderão concorrer com a nota do Enem ou fazer a prova on-line.



Para atender à demanda dos estudantes que buscam conciliar estudos e trabalho, a Católica anuncia também o retorno das engenharias no turno da noite e a oferta de turma do curso de Ciência da Computação também no horário noturno.



"O Ranking Universitário da Folha de S. Paulo deste ano confirma o que o mercado já sabia: a Católica tem alta taxa de empregabilidade dos nossos alunos. Ocupamos a 1ª posição na classificação relativa ao Mercado de Trabalho entre as instituições de ensino superior particulares em Pernambuco e a 2ª colocação entre as públicas e privadas. No cenário nacional, a Unicap se destaca na 24ª posição, reafirmando seu compromisso com a formação de profissionais qualificados e prontos para se destacar", enfatiza o Pró-reitor de Graduação, Degislando Nóbrega.



O Vestibular da Católica garante vaga em uma universidade de verdade, que tem mais 90% do seu corpo docente formado por Mestres e Doutores, sendo 53% Doutores, e nota máxima (Conceito 5) no MEC. “É uma instituição com mais de 80 anos de história e a segurança e solidez necessárias para garantir uma formação de excelência e um futuro promissor em qualquer uma das profissões escolhidas”, garante o presidente da Comissão de Vestibular da Unicap, professor Danilo Vaz-Curado.

Para mais informações sobre os cursos, datas e o processo de inscrição, acesse o site vestibular.unicap.br.

SERVIÇO:

Início das inscrições: 28 de outubro de 2024



Fim das inscrições: 8 de dezembro de 2024



Data da prova: 15 de dezembro de 2024



Valor da taxa de inscrição: