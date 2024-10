SEE realiza primeira consulta aos professores sobre a nova matriz curricular do ensino médio; veja proposta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Todos os professores e gestores da Rede Estadual de Ensino devem responder o formulário, que será enviado via e-mail institucional aos docentes

A Secretaria de Educação e Esportes (SEE) de Pernambuco vai promover a primeira consulta aos professores e gestores da Rede Estadual de Ensino sobre a nova matriz curricular do ensino médio. O formulário será enviado, via e-mail institucional, até a próxima sexta-feira (1/11).

A proposta apresentada aos docentes para consulta é uma resposta à Lei Federal nº 14.945/2024, que amplia a Formação Geral Básica (FGB) para 2.400 horas e integra os Itinerários Formativos (IF) como parte dos aprofundamentos curriculares.

O novo formato busca garantir uma formação integral, adaptada aos interesses dos estudantes, e prevê que as escolas da rede organizem 2.400 horas de FGB e 600 horas de IF.

De acordo com o secretário de Educação e Esportes, Alexandre Schneider, “a proposta inicial distribui de forma mais equilibrada as disciplinas das áreas de conhecimento nos três anos do ensino médio”.

Ao JC, ele explicou: “Para os estudantes do terceiro ano, a reformulação permite a recomposição de aprendizagens em Língua Portuguesa e Matemática, aumentando o tempo dedicado a esses componentes essenciais”.

Com a nova estrutura curricular, a pasta objetiva atender às diretrizes da nova lei e promover uma formação mais completa e personalizada. A SEE reforça, ainda, que a participação dos educadores é fundamental para adequar a proposta às necessidades de cada escola e aos objetivos formativos dos alunos.

“Chegamos em um momento importante para a construção de uma nova matriz curricular para o ensino médio e a participação de cada professor e professora é fundamental. Todos devem preencher o formulário, para contribuírem com suas ideias e sugestões, ajudando a garantir que essa mudança para o próximo ano reflita as necessidades dos nossos estudantes e fortaleça a nossa educação”, ressaltou o secretário.

VEJA COMO FICARÁ A NOVA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR ATUAL

PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO DA FGB