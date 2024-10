Vivo está com 400 vagas abertas de estágio e 50% delas destinadas a pessoas negras; saiba como concorrer

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os interessados em participar do Programa de Estágio da Vivo devem ser universitários com previsão de formação entre julho de 2026 e julho de 2027

A Vivo está oferecendo mais de 400 vagas para seu Programa de Estágio 2025, sendo 50% delas dedicadas exclusivamente a talentos negros, o que segundo a empresa, reafirma o seu compromisso com a diversidade e a inclusão.

As oportunidades estão disponíveis em 14 cidades: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Belém (PA), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador (BA), Barueri (SP), Campinas (SP), Caxias do Sul (RS) e São José (SC). O processo seletivo será online, sem exigência de idiomas, sem limite de idade e sem restrições quanto a cursos ou universidades.

Nesta edição, os candidatos terão acesso a conteúdos voltados para o desenvolvimento de soft skills (habilidades comportamentais) ao longo do processo seletivo, que incluirá etapas como testes online e dinâmicas de grupo.

Para os aprovados, a empresa preparou uma trilha de capacitação com temas baseados na cultura da Vivo, como Conexão Humana (que valoriza o bem-estar, a diversidade e a colaboração), Ação Responsável (que busca entregar o melhor para clientes, sociedade e planeta), Atitude Transformadora (que incentiva a geração e a experimentação de ideias e inovações) e Curiosidade Viva (que estimula aprendizado, questionamentos e evolução constante). Também haverá módulos sobre competências comportamentais, metodologias e ferramentas, cultura e diversidade, negócios e história da empresa.

“Nosso objetivo é proporcionar experiências de aprendizado ao longo do processo seletivo, capacitando novos talentos para os desafios que enfrentarão em suas carreiras, preparando-os melhor para o mercado de trabalho”, destaca Fernando Luciano, VP de Pessoas da Vivo.

Quem pode participar?

Os interessados devem ser universitários com previsão de formação entre julho de 2026 e julho de 2027. Para tecnólogos, é necessário estar cursando a partir do 2º semestre e ter pelo menos um ano disponível para estagiar.

A bolsa auxílio será compatível com o mercado, e os selecionados contarão com o VIBE, o programa de benefícios flexíveis da empresa, que oferece uma ampla lista de vantagens adaptáveis às necessidades de cada estagiário, como vale-refeição e transporte, plano de saúde e odontológico, seguro de vida e benefício de academia.

Além disso, a empresa oferece outros diferenciais, como um programa de idiomas, um day off no aniversário, smartphone com plano de voz e dados ilimitados, e uma oferta exclusiva com descontos em linha fixa, banda larga, TV e aplicativos gratuitos. Todos os estagiários poderão trabalhar remotamente três vezes por semana.

O Programa de Estágio Vivo 2025 terá duração de 12 a 24 meses, dependendo do ano de formação do estudante, e os selecionados serão admitidos em março de 2025. As inscrições vão até 21 de novembro de 2024, e os interessados devem acessar o link.