Prefeitura do Recife oferta mais de 600 vagas para quem busca oportunidades de trabalho

A Secretaria de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo acaba de anunciar 650 vagas para cursos gratuitos.

No total, serão 34 turmas de formações profissionalizantes disponíveis através do Qualifica Recife para quem deseja se capacitar e tentar uma vaga no mercado de trabalho ou começar a empreender com um pequeno negócio.

As aulas acontecem em oito escolas distribuídas por toda a cidade e os Interessados podem se inscrever através da plataforma GO Recife. Os interessados também podem fazer sua inscrição no Conecta Recife, acessando a aba do GO Recife.

Quem tiver dificuldade de fazer a inscrição pela internet, pode ir diretamente nas escolas profissionalizantes, que estão oferecendo as vagas.

Após confirmada a inscrição, os candidatos terão que fazer a matrícula com documento com foto, comprovante de residência e escolaridade. Dependendo do curso, os candidatos já podem se inscrever a partir dos 14 anos.

Cursos oferecidos

As turmas estão distribuídas em oito escolas com turmas de:

Reparo de smartphones;

Agente de saúde;

Marketing digital;

Comidas natalinas;

Auxiliar de Rh;

Manutenção de computadores;

Terapia capilar;

Pedreiro;

Confeitaria;

Doces e salgados;

Cabeleireiro;

Informática e introdução à informática para 3ª idade.

As aulas acontecerão nos três turnos, a depender da modalidade escolhida, a partir das 8h até às 21h.

Quais são as Escola Profissionalizantes que oferecem os cursos

Escola Profissionalizante Bidu Krause, Totó;

Escola Profissionalizante Dom Bosco, Estrada do Arraial, Casa Amarela;

Escola Profissionalizante Professor Magalhães Bastos, Várzea;

Escola Profissionalizante São José e Tecelões, Santo Amaro;

Escola Profissionalizante Vila dos Milagres, Ibura;

Escola Profissionalizante Zuleide Gomes Monteiro, Beberibe.

Escola Profissionalizante de Areias, no bairro de Areias.

Escola Profissionalizante Aderbal Jurema, Casa Amarela.

Qualifica Recife reformou oito escolas profissionalizantes

Além formar mais de 28 mil pessoas em cursos profissionalizantes nos quatro últimos anos, a Prefeitura do Recife cuidou da estrutura física das escolas profissionalizantes, proporcionando cursos em novas especialidades para atender o mercado de trabalho e ampliando a capacidade de vagas na rede, o que resulta em mais empregabilidade e oportunidades de empreender e gerar renda.

Das 17 Escolas Profissionalizantes distribuídas nas seis RPAs da cidade, oito foram requalificadas, o que inclui obras estruturantes, ampliação e modernização de espaços, novos equipamentos e estímulo à práticas sustentáveis, entre outras ações. As escolas ganharam novas salas de aula climatizadas, laboratórios de informática, cozinhas adaptadas para as aulas de gastronomia, salão de beleza e estética, além de troca de teto, novos banheiros e refeitórios.

As escolas que passaram por requalificaficação foram:

Bongi,

São José;

Areias;

Vila dos Milagres;

Bezerra Baltar;

Virgem Poderosa;

Moacir de Melo Rego e

Dom Bosco

Mais quatro escolas tiveram reformas pontuais, como Cristiano Donato, Maria Sampaio, Olegarinha e Magalhães Bastos.