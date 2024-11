Durante balanço sobre o segundo dia do Enem 2024, ministro da Educação cita novidades para a edição de 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Camilo Santana também anunciou que o Inep vai antecipar a divulgação do gabarito oficial do Enem 2024, prevista para ocorrer no dia 20 de novembro

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) avaliaram como bem-sucedida a edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), destacando a redução da taxa de abstenção nos dois dias de prova - 26,6% e 30,6%. Também foram apresentadas duas propostas para a edição do exame no próximo ano.

Neste domingo (10), os candidatos responderam a 90 questões, divididas entre Matemática e Ciências da Natureza (química, física e biologia). De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, 1.900 participantes foram eliminados por descumprirem as regras do edital, como portar equipamentos eletrônicos ou deixar o local de prova antes dos 30 minutos finais, levando o caderno de provas.

Além disso, foram registradas 1.037 ocorrências durante o segundo dia de provas, incluindo emergências médicas e falhas no fornecimento de energia elétrica. "Não houve prejuízo em nenhum local de aplicação da prova, e não houve motivo para o cancelamento de nenhuma delas", afirmou Santana em coletiva de imprensa após o encerramento do exame.

Na ocasião, Camilo Satana anunciou que haverá uma antecipação da divulgação do gabarito oficial do Enem, que estava prevista para ocorrer no dia 20 de novembro. A data será informada pelo Inep nesta segunda-feira (11).

Com relação a data da entrega final dos resultados, ela permanece sendo o dia 13 de janeiro de 2025. E até o fim deste mês, a autarquiva, vinculada ao MEC, fornecerá uma lista dos estudantes que receberão a parcela extra de R$ 200 do programa Pé-de-Meia, referente à participação em ambos os dias.

Saída dos candidatos no último domingo de provas do Enem 2024 - Renato Ramos/ JC Imagem Saída dos candidatos no último domingo de provas do Enem 2024 - Renato Ramos/ JC Imagem Saída dos candidatos no último domingo de provas do Enem 2024 - Renato Ramos/ JC Imagem Saída dos candidatos no último domingo de provas do Enem 2024 - Renato Ramos/ JC Imagem

Mudanças para 2025

O Ministério da Educação fez duas recomendações ao Inep para a próxima edição do Enem. A primeira delas é buscar a convergência entre o Saeb (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica) e o exame nacional.

"Essa é uma discussão que estamos realizando com as redes estaduais. Muitas vezes, o aluno do terceiro ano do ensino médio prioriza o Enem em relação à prova do Saeb. Por isso, estamos estudando a possibilidade de que a prova do Enem para o aluno do terceiro ano do ensino médio já sirva como a prova do Saeb", afirmou Santana.

O prazo para que a proposta seja apresentada e debatida com todos os envolvidos na área é até maio do ano que vem, mês em que serão abertas as inscrições para o Enem 2025.

A segunda recomendação é que o Enem volte a certificar estudantes maiores de 18 anos para a conclusão do ensino médio. "Se não me engano, isso foi alterado em 2016. Queremos oferecer essa oportunidade, porque, além de termos um número maior de locais para aplicação das provas, o candidato já faz a prova do Encceja [Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos] em agosto", afirmou o ministro.

Inicialmente, a ideia é manter o Encceja para quem ainda está no ensino médio, mas possibilitar que os jovens também tenham a oportunidade de ser certificados pela prova do Enem, o que daria mais abrangência no acesso a prova e também à universidade.

Novas diretrizes para o Ensino Médio

Na última quinta-feira (7), o Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou, por unanimidade, a resolução que atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais do Novo Ensino Médio (DCNEM). A resolução revisada permite que as mudanças na oferta curricular do ensino médio comecem já em 2025 ou, obrigatoriamente, sejam implementadas no início do ano letivo de 2026, conforme as condições de cada rede de ensino.

Sobre o impacto direto das novas diretrizes no Enem e as adequações previstas até 2028, o presidente do Inep, Manuel Palácios, afirmou que a proposta de a Formação Geral Básica (FGB) ser a principal referência do Exame Nacional do Ensino Médio tem sido amplamente aceita nesse processo de estudos.

"É um tema que deve ser objeto de discussão a partir da aprovação da resolução do CNE, e essa discussão deve prosseguir nos primeiros meses de 2025. Mas, até aqui, o foco tem sido trabalhar o conceito de Formação Geral Básica como a referência do Enem", afirmou Palácios.

Para complementar a fala do presidente do Inep, o ministro da Educação, Camilo Santana, reforçou que o tema será tratado com as redes estaduais e especialistas, mas defendeu que o que deve ser cobrado no Enem esteja diretamente ligado à FGB.

"Porque ela é mais justa para os jovens brasileiros e todos os que participam da prova. Vamos implementar as mudanças do ensino médio e temos até 2028 para decidir sobre as alterações no Enem nos próximos anos", concluiu o ministro.