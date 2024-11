Concurso professores: Raquel Lyra confirma cronograma e nomeia 1.609 professores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Conforme cronograma previsto pelo próprio Estado, a governadora Raquel Lyra (PSDB) confirmou, nesta quinta-feira (14), a nomeação de 1.609 professores para compor o quadro da rede estadual de ensino. As nomeações são referentes aos aprovados para Cadastro de Reserva e serão publicadas no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (15). Já foram nomeados 1.956 professores no dia 30 de outubro e mais 1.036 serão nomeados no próximo dia 30 de novembro, segundo prevê a gestão.

"Para ajudar a gente no Juntos Pela Educação e fazer ela (a educação) chegar a cada cantinho do Estado", justificou a governadora nas redes sociais.

Com a posse desses novos servidores, a Secretaria de Educação e Esportes chegará a 9.218 nomeações de professores em pouco menos de dois anos de nova gestão, superando as 2.907 vagas previstas no edital.

Segundo o Governo do Estado, desde 2023 já foram nomeados 7.081 novos profissionais para diferentes setores. Destes, 5.908 são de quadros da Secretaria de Educação e Esportes, entre professores, analistas e assistentes.

Cronograma



Convocação: 30/10 - 1.956 professores

Convocação: 15/11 - 1.609 professores

Convocação: 30/11 - 1.036 professores