IFPE promoverá audiência pública para a escolha dos cursos do novo Campus Goiana

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) vai promover, nesta terça (19), uma audiência pública para a escolha dos cursos que serão ofertados no novo campus do IFPE que será implantado no município de Goiana, localizado na Zona da Mata do estado. Esse processo teve início no dia 14/08, quando o reitor do IFPE, José Carlos de Sá, apresentou o plano de implantação do novo campus à gestão do município. Confira aqui o edital de Convocação de Audiência Pública e de Escuta Social.

De acordo com o plano, a área estimada da unidade a ser construída será de 8.000 m², e terá 16 salas de aula, 12 laboratórios, biblioteca e área de convivência, entre outros espaços. A previsão é que o campus tenha capacidade para atender até 1400 estudantes.

Dadas às condições socioeconômicas preexistentes no município de Goiana, a disponibilidade da oferta de cursos por eixos tecnológicos atualmente disponibilizados na Região Imediata de Goiana e/ou na Região Metropolitana do Recife e os tipos de oferta de cursos disponibilizados atualmente por instituições públicas e privadas, o novo campus buscará atuar, prioritariamente, nos seguintes eixos tecnológicos: Ambiente e Saúde; Produção Industrial; Controle de Processos Industriais; Gestão e Negócios; Produção Alimentícia e Recursos Naturais.

Com base nisso, será realizada uma escuta social ativa no município e região com o objetivo de coletar as informações para atender às necessidades reais da comunidade local, para que assim se possa definir quais cursos serão implantados no campus. A audiência pública será aberta para estudantes, sociedade civil, movimentos sociais, empresários e políticos.

Como participar?

A participação na audiência pública e na escuta social obedecerá às seguintes regras:

a) será permitida a participação de qualquer pessoa ou entidade interessada no assunto objeto da discussão;

b) as inscrições para exposições orais serão feitas no ato da audiência pública, garantindo-se ao/à inscrito/a conhecer a ordem de seu pronunciamento;

c) cada pessoa poderá inscrever apenas o próprio nome ou ser portadora de procuração de apenas mais uma pessoa;

d) serão abertas, por ordem de inscrição, cinco vagas por segmento, sendo eles: estudantes, sociedade civil, representação de movimentos sociais, empresariado e políticos;

e) para inscrever-se como representante de movimentos sociais, o/a interessado/a deverá comprovar que pertence ao movimento e tem delegação para falar em seu nome, sendo permitida apenas uma inscrição para cada órgão ou entidade;

f) cada pessoa inscrita terá direito a apenas uma manifestação para apresentação de sugestões ou comentários, a qual deverá ser feita em até cinco minutos, obedecida a ordem de inscrição;

g) as falas deverão ser propositivas e pautadas no foco da audiência pública;

h) somente serão aceitas inscrições de pessoas com dezesseis anos de idade ou mais;

Vale destacar que o processo de escuta social acontecerá durante e após a audiência pública, momento em que o formulário de consulta continuará disponível para a comunidade por quinze dias.

SAIBA MAIS

O Governo Federal anunciou, no dia 12/03/24, a criação de 100 novos campi vinculados aos Institutos Federais em todos os estados do país. A iniciativa faz parte do processo de expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

Para o estado de Pernambuco, que possui dois Institutos Federais distintos, foram anunciados seis novos campi: Bezerros, Goiana, Recife e Santa Cruz do Capibaribe, que serão do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE); e Águas Belas e Araripina, pelos quais responderá o Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE).

A partir do anúncio, o IFPE vem dialogando com o Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), para viabilizar os trâmites técnicos necessários à implantação de cada um dos campi, formalizados por meio dos Planos de Implantação. Da mesma forma, foram iniciadas as tratativas com as Prefeituras Municipais, que são parte componente do processo, e formalizaram, por meio de Cartas de Compromisso, sua disposição em trabalhar em parceria com o IFPE.

Agora será dado início às audiências públicas e aos processos de participação nos municípios contemplados para discutir a escolha dos cursos a serem oferecidos em cada novo campus.

A equipe técnica do IFPE já iniciou a elaboração dos projetos de reforma, adequação e construção para o prédio de Recife, em parceria com a Prefeitura do Recife, e de construção das instalações nos terrenos de Goiana e Santa Cruz do Capibaribe. Em seguida correrão os trâmites para licitação das obras, conforme estabelece a legislação e, cumprida esta etapa, serão iniciadas as obras.