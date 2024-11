Governo de Pernambuco nomeia 122 analistas e assistentes para a rede estadual de ensino

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Estado deste sábado. Profissionais atuarão em GREs de diferentes regiões de Pernambuco.

O governo de Pernambuco nomeou 122 profissionais aprovados no último concurso realizado pela Secretaria de Educação e Esportes (SEE) para atuar nos cargos de analista em gestão educacional e assistente administrativo educacional. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Estado deste sábado (23).

Os profissionais vão atuar nas Gerências Regionais de Educação da Região Metropolitana, Caruaru, Garanhuns, Vitória, Nazaré da Mata, Palmares, Salgueiro, Afogados da Ingazeira, Araripina, Petrolina, Arcoverde, Floresta e Limoeiro.



Veja a lista completa no Diário Oficial de Pernambuco.

Com as novas contratações, a gestão Raquel Lyra alcança o número de 1.382 contratações de analistas e assistentes. Desde 2023, já foram nomeados mais de 9.600 novos profissionais para diferentes setores da educação, sendo 3.565 professores.

O governo afirma que novos docentes serão nomeados no próximo dia 30 de novembro, seguido cronograma já divulgado, totalizando 4.601 professores aprovados no cadastro de reserva convocados.

"Sabemos da importância e necessidade de reforçar a Rede Pública de Ensino no nosso estado com mais profissionais qualificados. Entendemos a importância do investimento na educação para que os estudantes tenham um ambiente adequado de ensino e os profissionais encontrem um espaço digno de trabalho”, reforçou a governadora Raquel Lyra.