Fundaj sedia encontro nacional que debate Educação e Direitos Humanos

A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) sedia a partir desta segunda-feira (25) até a próxima quarta-feira (27), o Encontro Nacional de Educação em Direitos Humanos: diversidades e equidade nas políticas educacionais. O encontro acontece no campus Gilberto Freyre da Fundaj, em Casa Forte.



O evento é promovido pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) e pela Coordenação-Geral de Políticas Educacionais em Direitos Humanos, do Ministério da Educação (MEC), em parceria com a Fundação por meio do Núcleo de Educação, Cultura, Inclusão, Meio Ambiente e Diversidade em Direitos Humanos (NECIMADH).

De acordo com a instituição, o encontro tem como objetivo promover o diálogo entre atores da área de Educação em Direitos Humanos (EDH) nas 27 unidades da federação com vistas a contribuir com a elaboração de políticas públicas e com o fortalecimento da democracia.

Para dar início aos debates do encontro nacional, a presidenta da Fundação Joaquim Nabuco, a professora doutora Márcia Angela Aguiar, vai participar de uma cerimônia de abertura na Sala Museu do Cinema da Fundação. A cerimônia também conta com a presença da secretária da Secadi, Zara Figueredo, Erasto Fortes, coordenador da CGDH/Secadi/MEC, da senadora Teresa Leitão, de Aida Monteiro, coordenadora do NECIMADH, e de José Amaro Barbosa, chefe de gabinete da Fundaj.

Ao longo da programação, serão realizadas visitação aos equipamentos culturais da Fundaj, que abordam de forma pedagógica a temática do encontro, conferência, reuniões, debates e mesas redondas.

Confira a programação completa:

25/11 - segunda-feira

15h-17h- Visitação aos equipamentos culturais da Fundaj

17h-18h – Inscrições – Balcão em frente a Sala de Cinema de Casa Forte

Local: Cinema da Fundação/Sala Museu



18h –19h



Abertura

Secretária da Secadi, Zara Figueredo, presidenta da Fundaj, Márcia Angela Aguiar, Erasto Fortes, coordenador da CGDH/SECADI/MEC, representante do MDHC, representante do CNE, coordenadora da Rede Brasileira de EDH e diretora da Diplad/Fundaj, Aída

Monteiro, senadora Teresa Leitão, chefe de Gabinete da

Fundaj, José Amaro Barbosa

19h-20h



Conferência de abertura: Educação em Direitos Humanos:

diversidades e equidade nas políticas educacionais:

Expositora: Senadora Teresa Leitão

Coordenação- Márcia Angela Aguiar, Presidenta da Fundaj

Relatores – Antonio Lopes-ReBEDH- ES e Layanne Dias -Fundaj/ NECIMADH

Local: Cinema da Fundação/Sala Museu



26/11 - terça feira



9h30 – 12h Sala de Cinema de Casa Forte



Mesa 1- Políticas Educacionais em Direitos Humanos

Erasto Fortes Mendonça - Secadi/MEC

Heleno Araújo – Fórum Nacional de Educação- CNTE

João Moura – MDHC

Mediação: Aída Monteiro - Fundaj/ReBEDH

Relatores: Ricardo Barbosa – ReBEDH/GO; Elineide Merireles-ReBEDH/AC

Local: Cinema da Fundação/Sala Museu

12h às 14h

Intervalo

14h às 16h



Mesa 2 – Educação em Direitos Humanos na Educação Básica

Maria Nazaré Tavares Zenaide-UFPB/ReBEDH/Consultora Unesco

Josevanda Mendonça Franco–SME de Nossa Senhora do Socorro/SE e Undime

Região Nordeste.

Mediação: Natanael Silva – Conselho Estadual de Educação de Pernambuco

Relatores: Clodoaldo Meneguello- Cardoso ReBEDH/SP; Fabio Andrade –

ReBEDH/RO

Local: Cinema da Fundação/Sala Museu

16h - 16h15 –– Intervalo para café

16h15 - 18h

Mesa 3 – O papel da escola no enfrentamento às violações de Direitos Humano Denise Carrero (USP)

Aline Daiane Nunes Mascarenhas (UNEB/UFPE/ReBEDH/CNPEDH)

Fernando Penna (UFF e Coordenador do Observatório Nacional da Violência contra

Educadores e Educadoras – ONVE)

Mediação: Helena Simões – ReBEDH/AP

Relatores: Maria da Consolação Lucinda- ReBEDH/RJ; Ana Carolina Salvio-ReBEDH-

MG

Local: Cinema da Fundação/Sala Museu

18h30

Reunião da Coordenação Nacional da Rede Brasileira de Educação em Direitos

Humanos – ReBEDH

Relatores: Cristiaine Johnn – ReBEDH – RS; Maria Aparecida Vieira de Melo-

ReBEDH-PE

Local: Cinema da Fundação/Sala Museu



27/11- quarta-feira

9h30h - 12h



Mesa 4 - Educação em Direitos Humanos na Educação Superior

Nair Bicalho (UnB, consultora Unesco das Diretrizes Nacionais para a EDH e

ReBEDH)

Luiz Dourado – UFG/Anpae/CNPEDH

Mediação: Manoel Morais - NECIMADH/Fundaj

Relatores: Flávio André Moura-ReBEDH/PI; Mirian Célia Guebert- ReBEDH/PR

Local: Cinema da Fundação/Sala Museu



14h-16h –



Mesa 5 - Educação em Direitos Humanos, Democracia e Mídias Sociais

Letícia Cesarino – MDHC

Solon Viola – Unisinos/ReBEDH

Mariana Fillizola - Secretaria de Comunicação da Presidência da República - SECOM

Mediação: Ana Elizabeth Costa Gomes – ReBEDH/BA

Relatores: Romeu Feix-ReBEDH/TO; Joyce Luciane Correia Muzi- ReBEDH-PR

Local: Cinema da Fundação/Sala Museu

16h - 16h15 – Intervalo

16h15-18h

Mesa 6 - Os DH e a EDH na produção da Fundaj

Carlos Lucena- Fundaj-Difor/NECIMADH

Pedro Silveira – Fundaj/Dipes

Edna Silva- Funda/Dimeca/ NECIMADH

Mediação – Ana Paula Abrahamian- Fundaj/Difor

Relatores: Maria do Carmo da Silva Medeiros-ReBEDH/RN; Maria do

Socorro Borges da Silva-ReBEDH/PI

18h30



Mesa 7 - Encerramento

Representantes da Fundaj, Secadi/MEC, MDHC e autoridades presentes

Relatoras: Adriana Chaves-Fundaj e Layanne Dias-Fundaj/NECIMADH

Local: Cinema da Fundação/Sala Museu