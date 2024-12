30ª edição do Ciência Jovem apresenta inovações de jovens talentos, no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Evento gratuito no Espaço Ciência segue com atividades no Cais do Sertão reunindo projetos inovadores de jovens de todo o Brasil e do mundo

A 30ª edição da Ciência Jovem, feira de ciências brasileira, acontece de 2 a 4 de dezembro, no Recife, com a participação de projetos de diversas partes do Brasil e do mundo.

Promovido pelo Museu Espaço Ciência, equipamento da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti/PE), o evento reunirá estudantes e educadores de todos os níveis de ensino, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, além de professores universitários, para celebrar a inovação, a criatividade e o conhecimento científico.

A abertura da feira ocorreu no Espaço Ciência, na manhã desta segunda-feira (02), às 8h, com credenciamento dos projetos. Em seguida, uma a cerimônia de abertura e uma apresentação cultural na abertura. Nos dias seguintes, haverá exposições e apresentações de trabalhos, com encerramento no dia 04 de dezembro, às 12h, no Cais do Sertão.

Imagem da 30ª edição do 'Ciência Jovem' que apresenta inovações de jovens talentos de 02 a 04 de dezembro, no Recife - Saulo Aleixo

Durante os três dias de evento, serão apresentados projetos em diversas áreas do conhecimento, atraindo visitantes de toda a região. Cerca de 80% dos projetos da 30º Ciência Jovem são de escolas estaduais de Pernambuco.

“Isso demonstra que as escolas pernambucanas, sobretudo as estaduais, têm buscado cada vez mais incentivado o gosto pela ciência e pela tecnologia”, destaca a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Mauricélia Montenegro.

O diretor de Difusão e Sensibilização Científica da Secti/PE, Diogo Lopes de Oliveira, reforça que ao longo da trajetória, a Ciência Jovem se tornou um palco essencial para o intercâmbio de ideias e experiências entre jovens cientistas, educadores e instituições de ensino, com foco na pesquisa e no desenvolvimento científico.

Leia Também O início de uma revolução silenciosa na educação alagoana

“A Ciência Jovem reúne os projetos vencedores das feiras de ciência de diversos estados das cinco regiões do país. Ela se tornou uma das feiras mais importantes do Brasil por selecionar outras feiras para exibir os trabalhos vencedores de suas edições. Essa é uma excelente oportunidade para aumentar o interesse pela ciência, descobrir novos talentos, estimular a reflexão e combater a desinformação.

Além disso, ela apresenta trabalhos em todas as áreas do conhecimento. Neste ano, criamos uma categoria surpresa para celebrar os 200 anos da Confederação do Equador, acontecimento histórico fundamental para a construção da identidade pernambucana. A partir desta edição 2024, as categorias surpresas serão recorrentes”, enfatizou o Diretor.

Para acessar a programação completa basta acessar o link.