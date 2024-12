Sociólogo José Arlindo Soares será homenageado pela Universidade Federal do Ceará

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Universidade Federal do Ceará (UFC) promoverá, nesta terça-feira (10), uma cerimônia em homenagem ao Dia Internacional dos Direitos Humanos. O evento inclui a entrega de um Termo de Reconciliação Histórica a ex-militantes do movimento estudantil vítimas da repressão durante o regime militar.

Entre os homenageados estão o sociólogo José Arlindo Soares e sua esposa, Nanci Lourenço Soares, ambos perseguidos na época. O Termo de Reconciliação, aprovado pelo Conselho Universitário da UFC em 1º de novembro de 2024, reconhece oficialmente as perseguições sofridas por estudantes da instituição durante a ditadura militar.

Segundo a universidade, esses atos incluíram prisões, torturas, desaparecimentos forçados e penalidades administrativas, como suspensões e impedimentos de matrícula. "Somente da UFC, foram dezenas de estudantes punidos em inquéritos, processos e julgamentos, muitas vezes realizados de forma sumária e à revelia", destaca o documento.

Em nota, a UFC ressaltou que o gesto busca registrar esse período na história institucional como um compromisso para evitar a repetição de regimes autoritários no país.

Além da entrega do termo, o evento contará com o lançamento do livro Tempos de Nunca Mais, elaborado pela Comissão da Verdade UFC/UECE, e a inauguração do espaço cultural Bergson Gurjão Farias, onde será apresentada a exposição Sementes de Lutas: aqui está presente o Movimento Estudantil!.

A programação segue até o dia 13 de dezembro, com o seminário História e Atualidade do Movimento Estudantil, que ocorrerá no Auditório Prof. Antônio Martins Filho, também na Reitoria. O seminário discutirá a trajetória e os desafios do movimento estudantil no contexto político atual.