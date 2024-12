Voluntariado no currículo escolar: formação para a cidadania e o futuro profissional

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Saiba como o voluntariado educativo transforma alunos e comunidades com ações solidárias no currículo, desenvolvendo empatia e cidadania

O voluntariado está se consolidando como uma prática educativa estratégica nas escolas brasileiras, reforçando valores fundamentais como cidadania, solidariedade e respeito às diferenças.

No Colégio Saber Viver, localizado na Zona Norte do Recife, a iniciativa "Oficina do Bem" exemplifica essa atividade, integrando ações solidárias ao currículo para desenvolver habilidades socioemocionais e promover consciência social entre os alunos.

Para saber mais, conversamos com Yablans Nascimento, coordenador do projeto, que trouxe uma perspectiva sobre como o voluntariado educativo tem contribuído para transformar os alunos em cidadãos conscientes e ativos, preparando-os para o futuro com habilidades como empatia, cooperação e responsabilidade social.

O voluntariado como ferramenta de aprendizado

O trabalho voluntário proporciona amplos ganhos, indo além do impacto imediato na comunidade. Para os alunos, ele se torna uma oportunidade de aprendizado prático, promovendo competências como autonomia, empatia e cooperação.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que regula os conhecimentos essenciais para a formação dos estudantes, define dez competências gerais que devem ser desenvolvidas ao longo da Educação Básica. Entre elas, a nona competência destaca a importância da empatia e cooperação, promovendo o diálogo, a resolução de conflitos e o respeito à diversidade.

Essa abordagem reflete diretamente os objetivos da Oficina do Bem, que busca incentivar os estudantes a realizarem ações sociais, exercitando valores como acolhimento e solidariedade.

“A Oficina do Bem surgiu a partir do alinhamento dos valores do colégio com a empatia, solidariedade e inovação, vinculada às demandas de desenvolvimento de habilidades socioemocionais dos estudantes. O objetivo principal é construir uma consciência social e estimular o voluntariado e a cidadania”, explica Yablans Nascimento, coordenador do projeto.

'; })();

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal do Commercio PE (@jc_pe)

Diferencial no mercado de trabalho

Ao participar de atividades voluntárias, os estudantes aprendem a identificar problemas reais, trabalhar em equipe e encontrar soluções criativas. Essas práticas não apenas formam cidadãos conscientes, mas também preparam os jovens para o mercado de trabalho.

No contexto profissional, o impacto do voluntariado é percebido como um diferencial competitivo. "Além das habilidades interpessoais, da proatividade e da criatividade que o voluntário precisa para criar soluções e trabalhar em prol do bem comum, o currículo social também é um diferencial para empresas, principalmente em critério de desempate", afirma o coordenador.

Estratégias para engajar a comunidade escolar

Para ampliar a participação dos alunos, o Colégio Saber Viver promove campanhas criativas que envolvem toda a comunidade escolar. "Fazemos vídeos, valorizamos os estudantes e envolvemos a comunidade escolar para que todos sirvam de exemplo. Isso cria um ambiente de inspiração e motivação," afirma Yablans.

Essas ações incluem a entrega de certificados, que reconhecem o engajamento dos alunos, e atividades que incentivam a criatividade e a empatia.

A "Oficina do Bem" exemplifica como o voluntariado educativo pode ir além da sala de aula. Por meio de iniciativas como essa, as instituições de ensino reforçam o papel da educação, ajudando a formar cidadãos completos e engajados, capazes de liderar mudanças e impactar positivamente a sociedade.