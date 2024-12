Cerimônia em Caruaru certifica 83 municípios pernambucanos com o Selo UNICEF

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na edição 2021-2024, 2.023 municípios de 18 estados participaram, e 923 atingiram as metas, recebendo a certificação do Selo UNICEF

A cerimônia de certificação com o Selo UNICEF 2021-2024 celebrou o compromisso de 83 municípios pernambucanos com a melhoria de vida de crianças e adolescentes. Realizado em Caruaru, nesta quinta-feira (12), o evento marcou um crescimento significativo, de 138%, em relação à edição anterior, que reconheceu 34 municípios.

Promovido pelo UNICEF e pela Associação de Defesa da Educação, Saúde e Assistência Social (Asserte), o evento contou com o apoio do Governo de Pernambuco e da Prefeitura de Caruaru. A celebração destacou o impacto positivo das políticas públicas locais, que transformaram indicadores sociais e garantiram mais oportunidades para as novas gerações.

“O Selo UNICEF nos ajuda a desacostumar o nosso olhar, para a gente não achar normal quem está fora da escola, quem não está vacinado ou quem está desprotegido contra à violência. O Selo constrói, em rede, a vontade de realizar essas agendas importantes. Se estamos entregando 83 certificados aos municípios é porque todos trabalharam”, afirmou a Chefe do escritório do UNICEF em Pernambuco, Verônica Bezerra.

Presente na cerimônia, a governadora Raquel Lyra, destacou o regime de colaboração que tem sido fortalecido junto aos municípios. " Tivemos, por exemplo, um crescimento de 4,9% no nosso Produto Interno Bruto (PIB) no último trimestre, na comparação com o mesmo período do ano passado. Estamos crescendo, gerando empregos de carteira assinada, mas a gente tem que pegar pela mão as pessoas que mais precisam, as mais vulneráveis, para que elas sejam atendidas pelas ações do governo", declarou a chefe do Executivo estadual.

Adesão dos municípios

Ao aderir à ação de forma espontânea, os municípios assumem o compromisso de manter a agenda de suas políticas públicas pela infância e adolescência como prioridade.

Entre os avanços significativos alcançados pelos municípios pernambucanos estão o aumento do acesso à educação de qualidade, abrangendo desde a creche até a formação profissional; investimentos na saúde física e mental de meninas e meninos; promoção de hábitos de higiene e acesso à água limpa nas escolas; proteção contra todas as formas de violência; e o fortalecimento da rede de assistência às famílias vulneráveis, incluindo povos indígenas e comunidades quilombolas.

A metodologia inclui o monitoramento de indicadores sociais e a implementação de ações que ajudem o município a cumprir a Convenção sobre os Direitos da Criança, que no Brasil é refletida no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Selo UNICEF é resultado da parceria entre UNICEF e governos estaduais e municipais por meio da atuação integrada e intersetorial.

A atual edição (2021-2024) contou com a participação de 2.023 municípios de 18 estados. Desses, 923 alcançaram todas as metas e foram certificados.

Anfitrião do evento, o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, ressaltou a importância de receber, mais uma vez, o Selo UNICEF. “Esta é a primeira vez que uma cidade que não é capital sedia esse evento, um momento de consagração das prefeituras de Pernambuco que também receberam a certificação. Sabemos da importância do investimento na primeira infância e, aqui em Caruaru, esse forte investimento começou quando Raquel Lyra ainda era prefeita”, opinou o gestor.