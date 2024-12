Alunos da UFPE ganham terceiro lugar em programa de empreendedorismo tecnológico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

5 alunos e o professor Filipe Calegario da Universidade Federal de Pernambuco, conquistaram a terceira colocação do Desafio Liga Jovem 2024

Alunos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), ganharam o terceiro lugar do Desafio Liga Jovem, concurso de empreendedorismo tecnológico. A equipe é formada por cinco alunos, sendo eles, Dayane Lima, Aldo Lemos, Yuumi Kunii, Celeste Pereira e Juliana Talita.

Sob a orientação do docente Filipe Calegario, os alunos apresentaram no dia 28 de novembro, durante a Conferência anual de Startups (CASE), em São Paulo, a solução idealizada por eles, que são do Centro de Informatica (CIn) da UFPE.

Foram mais de 50 mil inscritos em todo Brasil para participar do programa na fase nacional. E a solução criada pelos estudantes, a Maia Tech, uma mentora de aprendizagem baseada em inteligência artificial para vestibulandos com TDAH, se destacou, conquistando o terceiro lugar.

"Representar o Nordeste no pódio foi bastante significativo. A competição nos desafia a inovar e criar soluções tecnológicas que impactam positivamente as comunidades", expressou Aldo Lemos, membro da equipe, para assessoria de comunicação da sua universidade.

O Desafio Liga Jovem é uma iniciativa do Sebrae em parceria com o Instituto Ideias de Futuro, que tem o objetivo de estimular o empreendedorismo e inovação em escolas e universidades do Brasil.