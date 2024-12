Reitora da UFRPE toma posse para terceiro mandato em cerimônia em Brasília

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A reitora da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Maria José de Sena, tomou posse na última quinta-feira (12) em seu terceiro mandato à frente da instituição.

A cerimônia foi realizada no auditório do Conselho Nacional de Educação (CNE), em Brasília, e contou com a presença de outros 14 reitores e reitoras de universidades e institutos federais. Também participaram a vice-reitora, Maria do Socorro de Lima Oliveira, e o diretor do Instituto IPÊ, Robson Medeiros.

Durante o evento, o ministro da Educação, Camilo Santana, destacou o marco histórico alcançado por Maria José de Sena, a primeira mulher a ocupar o cargo de reitora por três mandatos consecutivos na história da educação superior brasileira.

“A magnífica reitora Maria José de Sena, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, é tricampeã. Nunca antes na história uma mulher ocupou o cargo de reitora por três mandatos”, afirmou o ministro.

Educação pública

A cerimônia de posse, promovida pelo Ministério da Educação (MEC), se comprometeu com o compromisso com a autonomia das instituições federais e o processo democrático de escolha dos dirigentes pelas comunidades acadêmicas.

“A educação é o alicerce do desenvolvimento social e econômico, e a posse dos reitores representa um momento importante para a educação brasileira”, disse Camilo Santana.

Além de Maria José de Sena, outros nomes de destaque também assumiram cargos em instituições de ensino superior, incluindo Joaquina Aparecida da Silva, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG), e Camila Celeste Brandão, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que representaram os empossados durante o evento.

A reitora da UFRPE foi destacada como exemplo de liderança e dedicação ao ensino público em Pernambuco. Sob sua gestão, a instituição tem se consolidado como referência em educação superior, pesquisa e extensão.

Confira a lista completa de reitores empossados: