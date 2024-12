Vestibular 2025 da Unicap: Cigarro eletrônico e proibição de celular nas escolas são temas da redação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) está realizando, na manhã deste domingo (15), as provas do Vestibular 2025 e a Comissão de Aplicação do Vestibular (Coave) escolheu dois temas atuais para a redação.

Na prova de Medicina, os candidatos tinham que escrever uma dissertação-argumentativa sobre a necessidade de combater o uso do cigarro eletrônico. O caderno de provas trazia dois textos para ajudar os candidatos a desenvolverem suas redações.

O primeiro texto abordava a campanha lançada pela Fundação do Câncer sobre os riscos do cigarro eletrônico para a saúde. O segundo texto de apoio trazia informações sobre projetos que tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado para alterar o Código Penal para proibir a fabricação, importação e comercialização dos cigarros eletrônicos.

O tema da redação para os candidatos dos demais cursos foi sobre a discussão em torno da proibição do uso do celular nas escolas. O caderno de provas trazia quatro textos para ajudar os feras a elaborarem suas redações, destacando os projetos que estão para ser votados no Congresso Nacional, visando proibir o uso do celular nas escolas.

O Vestibular da Unicap está oferecendo 3.525 vagas em 39 cursos, sendo 32 presenciais e sete na modalidade EaD.

Programação Especial

Os candidatos, seus pais e acompanhantes foram recebidos com uma programação especial, que inclui serviços na área de saúde, como aferição de pressão, reflexologia podal, drenagem facial, avaliação de tipo respiratório, triagem metabólica e ação de hidratação.

Professores e alunos de diversos cursos também prepararam atividades especiais para tirar dúvidas sobre as profissões e a jornada acadêmica, além de apresentar projetos desenvolvidos ao longo dos semestres letivos.

Segundo a instituição, equipes das áreas de bolsas e financiamentos, intercâmbio e matrícula estão presentes para prestar informações e tirar dúvidas dos pais e candidatos.

Entre os presentes na acolhida aos feras e seus familiares, o Reitor Pe. Pedro Rubens, o Vice-Reitor, Pe. Delmar Cardoso, o Pró-Reitor de Graduação, Degislando Nóbrega, e a Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa, Valdenice Raimundo.

O listão com os nomes dos aprovados deverá ser divulgado até o dia 20 de dezembro. A matrícula on-line será realizada de 3 a 9 de janeiro.