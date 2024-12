Jaboatão inicia a segunda etapa do período de matrículas nesta segunda-feira (16)

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, inicia nesta segunda-feira (16) a próxima etapa das matrículas da rede municipal para o ano letivo de 2025.

De acordo com a pasta, este período será destinado à reserva de vagas para o ingresso de estudantes novatos de forma geral. Estão disponíveis 12.634 vagas nesta fase. A reserva poderá ser feita até o dia 27 de dezembro, de forma online, pelo site: www.jaboatao.pe.gov.br/matricula-online-2025.

Jaboatão segue a Lei Municipal nº 1558/2023, que preconiza a prioridade de ingresso na rede municipal de estudantes que já têm irmãos matriculados em alguma unidade do município. Com isso, na primeira etapa, realizada entre os dias 11 e 13 de novembro, foram confirmadas 568 vagas para alunos novatos que possuem irmãos matriculados na rede municipal.

As pessoas que, por algum motivo, não conseguiram confirmar a vaga para seus filhos nesse período terão outra oportunidade de fazer a reserva, a partir desta segunda-feira (16).

Atualmente, a rede municipal de ensino tem 61.895 alunos matriculados. Para 2025, estão sendo disponibilizadas 13.202 novas vagas, o que representa um aumento de cerca de 20% de vagas da rede municipal para crianças, adolescentes e adultos (por meio da EJA - Educação de Jovens e Adultos), segundo a Secretaria de Educação.

“A gestão teve este olhar e deu oportunidade às crianças e adolescentes que têm irmãos estudando na rede municipal, de estudarem na mesma escola. Esse é um fator positivo, pois estimula a interação e um melhor convívio entre eles, dentro do ambiente escolar. As escolas municipais do Jaboatão estão de braços abertos para acolher todos os alunos”, afirmou a secretária da pasta, Mônica Andrade.

Efetivação da matrícula

Passada a fase de reserva de vaga, que encerra no dia 27 de dezembro, a efetivação de matrícula ocorrerá de 6 a 10 de janeiro de 2025, para todos os alunos.

Neste período, os pais ou responsáveis deverão comparecer à unidade escolar com a seguinte documentação: cópia da certidão de nascimento da criança ou estudante; cópia do RG (se possuir) e do CPF da criança ou estudante; cópia do RG e CPF da(o) mãe, pai ou responsável; cópia do comprovante de residência com o CEP dos últimos 60 dias; cópia do cartão de vacina da criança ou estudante atualizado (Lei nº13.770/2009); 1 foto 3X4; Histórico Escolar original; cópia do cartão do SUS e Bolsa Família; laudo médico para estudantes com deficiência, Transtorno de Espectro do Autismo (TEA), altas habilidades/superdotação; cópia do exame do grupo sanguíneo e fator RH (Lei nº 15.058/2013); cópia do NIS do(a) estudante.

Todas as informações podem ser consultadas pelo site: www.jaboatao.pe.gov.br/matricula-online-2025.