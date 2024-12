UPE anuncia nova sede da Faculdade de Odontologia de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

As atividades serão transferidas para uma nova instalação localizada na Avenida Norte, a partir de janeiro de 2025

A Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP-UPE) passará a ocupar uma nova sede, partir de janeiro de 2025. O anúncio, foi realizado durante a solenidade de lançamento do INOVA PE, com a presença da governadora Raquel Lyra, a vice-governadora Priscila Krause, a Reitora da UPE, Profª. Socorro Cavalcanti, a Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauricélia Vidal Montenegro, docentes, técnicos administrativos e representantes políticos.

As atividades serão transferidas para uma nova instalação localizada na Avenida Norte, nº 80, próximo às unidades de educação e educação e saúde do campus Santo Amaro.

"O espaço será fundamental para o desenvolvimento de atividades de ponta, com uma grande estrutura para o ensino, a pesquisa, a extensão, a inovação e a assistência oferecida à população, com laboratórios e estrutura equipada", enfatizou a Profª. Socorro Cavalcanti, Reitora da UPE.

A nova sede

As novas instalações oferecem, em um terreno de 8.073 m2, 25 consultórios clínicos para a graduação, 12 consultórios clínicos para a pós-graduação.

O espaço também contará com três laboratórios multiuso, dois auditórios com 75 lugares, laboratório de tecnologia e reabilitação, laboratório de interpretação, Centro de Estudo Antropologia Forense, laboratórios de odontologia e informática, salas de aula para graduação e pós-graduação, edifício garagem, além de espaço de convivência.

As instalações também abrigarão quatro laboratórios do curso de Terapia Ocupacional do Instituto de Ciências Biológicas - Divulgação / UPE

“O local digno da grandeza da FOP e da UPE. Com modernidade, conforto e um prédio planejado para nos receber, a comunidade acadêmica agradece o empenho de todos os envolvidos, que será retribuído através de uma formação de qualidade, pesquisa de ponta e o atendimento odontológico prestado à população carente. Estaremos ainda mais preparados para os novos desafios”, pontuou a Profª. Priscila Prosini, Diretora da FOP.

As instalações também abrigarão quatro laboratórios do curso de Terapia Ocupacional do Instituto de Ciências Biológicas. A transferência da FOP significa um investimento de R$ 10 milhões na Universidade de Pernambuco.



Saiba como assistir aos Videocasts do JC