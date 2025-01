IFPE divulga lista de concorrência do Processo Seletivo 2025.1; confira os cursos mais procurados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O resultado final do Processo de Ingresso IFPE 2025.1 para todas as modalidades será divulgado no dia 13 de fevereiro, conforme previsto em edital

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) divulgou, nessa terça-feira (7), a lista de concorrência do Processo de Ingresso 2025.1.

De acordo com a publicação, os três cursos mais concorridos foram da modalidade Técnico Integrado ao Ensino Médio, do Campus Recife: Segurança do Trabalho, com 20,85 candidatos por vaga; Química, com 18,65, e Edificações, com 15,03.

Entre os cursos Técnicos Subsequentes, que exigem o Ensino Médio completo, o mais procurado também foi o de Segurança do Trabalho (noite) do Campus Recife, com 6,72 candidatos disputando uma vaga.

A segunda posição ficou com Enfermagem do Campus Belo Jardim, que registrou concorrência de 6,31 por vaga. O terceiro mais concorrido foi Eletrotécnica (noite) do Campus Recife com 5,95 por vaga.

Já nos cursos de Graduação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas alcançou a maior concorrência nas três primeiras posições da modalidade. Para o Campus Recife, o curso registrou a marca de 13,33 candidatos por vaga; em Paulista, 7,5; e no Campus Garanhuns, 5,91.

Heteroidentificação

Os candidatos e candidatas que concorrem às vagas reservadas a pessoas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas ou quilombolas precisam ficar atentos ao prazo de aferição da condição autodeclarada que segue até o dia 15 de janeiro.



O procedimento deve ser realizado por meio do acesso à “Área do Candidato”, no site em que foi efetivada a inscrição do Processo de Ingresso, para envio do conteúdo exigido. Todas as orientações e detalhes sobre como realizar essa etapa estão descritas no Item 5 dos editais.

A lista preliminar da aferição da condição autodeclarada será divulgada no dia 30 de janeiro; já a interposição de recursos poderá ser realizada no dia 31. A lista final da aferição da condição autodeclarada está prevista para sair no dia 7 de fevereiro.

Calendário de provas e resultado

As provas serão realizadas no dia 19 de janeiro, e serão constituídas de 30 questões de múltipla escolha (cursos técnicos integrados) ou 50 questões de múltipla escolha e redação (cursos de graduação). Os conteúdos programáticos estão disponíveis no edital.

A execução dessa etapa e organização de todo o Processo ficará sob a responsabilidade da Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte – FUNCERN.

Análise de histórico escolar ou pontuação do Enem – Para os candidatos e candidatas cuja seleção não ocorrerá por prova e sim por meio da análise do histórico escolar ou pontuação do Enem, a publicação da lista dos documentos submetidos será realizada no dia 20 de janeiro.

A correção dos arquivos submetidos poderá ser efetuada no período de 21 de janeiro a 3 de fevereiro. Já a lista preliminar da análise de desempenho será publicada no dia 4 de fevereiro, e a interposição de recurso contra essa lista poderá ser feita no dia 5. A publicação da lista final da análise de desempenho está prevista para o dia 10 de fevereiro.

O resultado final do Processo de Ingresso IFPE 2025.1 para todas as modalidades será divulgado no dia 13 de fevereiro.

Informações adicionais e esclarecimentos sobre o processo de ingresso podem ser obtidos com a FUNCERN por meio do e-mail inscricoesifpe@funcern.br ou pelo telefone/whatsapp (81) 97305-8894, disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.