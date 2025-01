Enem 2024: Resultado será divulgado na próxima segunda-feira; entenda a correção, pontuação e estratégias para o Sisu 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os candidatos devem acessar as notas com CPF e senha. Se esquecida, a senha pode ser recuperada na página de login do site do Inep

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será divulgado na próxima segunda-feira (13). Os estudantes que realizaram a prova poderão consultar suas notas individuais por meio da Página do Participante, acessível no site oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

As notas do Enem são compostas pelos desempenhos nas quatro áreas do conhecimento (Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas) e na redação. Esses resultados são essenciais para quem deseja ingressar em universidades públicas pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada), obter bolsas de estudo pelo Prouni (Programa Universidade para Todos) ou financiar a graduação por meio do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Para acessar as notas, os candidatos devem estar munidos de seu CPF e senha cadastrados. Caso tenham esquecido a senha, será possível recuperá-la na própria página de login.

No caso do Sisu, as inscrições poderão ser realizadas de 17 a 21 de janeiro, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 26 de janeiro, também no Portal Único de Acesso.

"É importante que os candidatos acompanhem atentamente os pontos de corte e realizem um monitoramento diário no site do Sisu. Isso é essencial para avaliar o momento ideal de trocar de instituição, caso seja do interesse deles", explicou Ricardo Berardo, professor de Matemática e coordenador do Ensino Médio do Colégio Saber Viver.

Ele comparou a dinâmica do Sisu com a Bolsa de Valores, destacando a importância de estratégias bem planejadas: "No Sisu, assim como no mercado financeiro, é crucial saber a hora certa de 'comprar' e 'vender'. Da mesma forma, os candidatos precisam identificar o momento ideal tirar de uma instituição para tentar outra", afirmou o docente do Colégio Saber Viver.

O professor Ricardo Berardo também ressaltou a importância de os candidatos analisarem as estatísticas dos anos anteriores para realizar comparativos durante o período de inscrição no Sisu. "Qualquer dúvida, os alunos podem procurar os professores, porque estamos à disposição para esclarecê-las. É fundamental que, em caso de incertezas, os estudantes saibam onde buscar as informações corretas", afirmou.

Berardo enfatizou que um planejamento estratégico, aliado ao acesso a dados confiáveis, pode fazer a diferença no momento de decidir as melhores opções para cada candidato.

Correções das questões objetivas

A metodologia utilizada para o cálculo da pontuação das 180 questões objetivas do Enem é baseada na Teoria de Resposta ao Item (TRI). Essa abordagem reúne um conjunto de modelos matemáticos que buscam representar a relação entre a probabilidade de o participante responder corretamente a uma questão, o nível de conhecimento do estudante na área avaliada e as características específicas das questões, como grau de dificuldade e discriminação.

Essa metodologia garante maior precisão e justiça na avaliação, ao considerar não apenas o número de acertos, mas também a coerência das respostas com o nível de proficiência do participante.

A TRI não considera apenas o número de acertos nas questões, mas também a coerência das respostas em relação ao conjunto de questões. Na prática, espera-se que participantes que acertam questões difíceis também acertem as mais fáceis, já que, teoricamente, habilidades mais complexas pressupõem o domínio de habilidades mais simples.

Avaliação das redações

As redações do Enem são avaliadas com base em cinco competências, podendo atingir a nota máxima de 1.000 pontos. No entanto, há critérios que levam à atribuição de nota zero, como fuga ao tema proposto, textos com até sete linhas, inclusão de trechos deliberadamente desconectados do tema, não observância da estrutura dissertativo-argumentativa e desrespeito à seriedade do exame.

O processo de correção é monitorado pelo Inep em todas as suas etapas e segue os parâmetros estabelecidos pelo Instituto. Para garantir precisão na avaliação, as redações podem passar por até quatro correções, sendo a nota final calculada com base na média dessas análises.

Nota dos treneiros e treneiras

Os participantes do Enem 2024 inscritos como "treineiros" terão acesso aos resultados 60 dias após a divulgação oficial. O Inep define como "treineiros" os candidatos que realizam o exame com o objetivo de avaliar seu desempenho. Nesse caso, eles não podem utilizar as notas para ingressar no ensino superior.

"Para esses estudantes, a principal estratégia no planejamento dos estudos para o Enem é identificar as áreas de conhecimento em que podem melhorar. O erro faz parte do processo de aprendizagem. Por isso, é fundamental reconhecer nossas fragilidades e estabelecer metas para superá-las", afirmou Ricardo Berardo, professor de Matemática.