Cursos mais concorridos na UFPE; Veja os cursos que tiveram as maiores notas de corte em 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

As notas do Enem foram divulgadas nesta segunda-feira (13), entretanto, as inscrições do SiSU só serão abertas na sexta-feira (17)

Com a divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nesta segunda-feira (13), estudantes que sonham em ingressar no ensino superior começam a se preparar para as candidaturas em suas universidades de preferência.

Para concorrer a uma vaga em uma instituição pública, o estudante que fez as provas do Enem 2024 deve inscrever suas notas no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) a partir da próxima sexta-feira (17). O sistema aceita inscrições até o dia 21.

Durante esse período, os candidatos podem acompanhar diariamente as notas de corte para os cursos e universidades escolhidas.

Enquanto as inscrições no SiSU ainda não são liberadas, muitos estudantes gostam de comparar seus resultados com as notas de corte do ano anterior. Por isso, reunimos os 10 cursos mais concorridos em 2024 na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Cursos com maiores notas de corte em 2024 na UFPE (Campus Recife)