Recebi minha nota do Enem, e agora? Descubra as possibilidades para sua nota

Com sua nota do Enem em mãos, descubra possibilidades como Sisu, ProUni, Fies e até estudar em universidades fora do Brasil

Após receber sua nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), muitas dúvidas podem surgir sobre como utilizá-la para ingressar no ensino superior.

A boa notícia é que existem diversas oportunidades que tornam o sonho da faculdade mais acessível. Conheça as principais alternativas para você utilizar sua pontuação no Enem.

Principais formas de usar sua nota do Enem

1. Sistema de Seleção Unificada (SiSU)

O SiSU é a principal porta de entrada para universidades públicas em todo o Brasil. A partir da sua nota no Enem, é possível concorrer a vagas em instituições federais e estaduais.

Durante o período de inscrições, que este ano vai de 17 a 21 de janeiro, você pode escolher duas opções de curso e acompanhar as notas de corte diariamente para ajustar sua estratégia.

2. Programa Universidade para Todos (ProUni)

O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior.

Para participar, é necessário ter feito o Enem mais recente, com uma nota mínima de 450 pontos e não ter zerado a redação. O programa é voltado para estudantes de baixa renda, com requisitos específicos de renda familiar.

O período de inscrições do ProUni 2025 vai de 24 a 28 de janeiro.

3. Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)

Se você deseja estudar em uma instituição privada, mas precisa de apoio financeiro, o Fies é uma excelente opção.

Ele oferece condições facilitadas de financiamento, com juros baixos ou zero, dependendo da modalidade. Para se inscrever, é necessário atender às exigências de pontuação no Enem e renda familiar.

As inscrições iniciam em 4 de fevereiro e vão até o dia 7 do mesmo mês.

4. Ingressar diretamente em faculdades particulares

Muitas instituições privadas aceitam a nota do Enem como forma de ingresso, dispensando a necessidade de vestibular.

Algumas ainda oferecem descontos ou bolsas com base na sua pontuação.

5. Estudar no exterior

A sua nota do Enem também pode ser utilizada para ingressar em universidades de outros países, como Portugal.

Diversas instituições portuguesas têm convênios com o governo brasileiro e aceitam a pontuação do exame como critério de seleção.

Dicas para planejar seus próximos passos