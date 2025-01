Aria Social está com inscrições abertas para o curso técnico em Dança; veja como participar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Aria Social está com inscrições abertas para a nova turma do curso técnico em Dança, voltado para jovens que querem investir na profissionalização na área.

Para se candidatar, basta estar cursando ou ter concluído o ensino médio e ter conhecimento prévio em dança. O candidato pode se inscrever gratuitamente, até o dia 20 de janeiro, através do preenchimento de um formulário, disponível no perfil do Aria Social no Instagram.

Com duração de três anos, o curso é um caminho para a aquisição de conhecimentos específicos teóricos e práticos em dança, possibilitando a inserção dos participantes nesse mercado de trabalho. Para alunos Aria Social, a mensalidade custa R$ 100 e para alunos externos o valor é de R$ 200.

Com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), a formação está estruturada em dois módulos, com carga horária total de 1.200 horas, distribuídas em três dias na semana, das 8h às 13h, na sede do projeto Aria Social, localizada no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

Técnicas do curso

A grade curricular do curso técnico em Dança Aria Social abrange disciplinas como, História da Dança, Dança Clássica, Dança Contemporânea, Danças Populares de Pernambuco, Técnicas de Teatro, Composição Cênica, e áreas complementares como Anatomia Aplicada à Dança, Noções de Nutrição e Autocuidado, Dança Inclusiva, e Planejamento e Produção de Espetáculo, entre outras.

Essa abordagem possibilita ao estudante desenvolver um corpo que cria, interpreta e dialoga com outras manifestações artísticas e culturais.

“Em dezembro, formamos a primeira turma e estamos muito felizes de poder dar continuidade a essa iniciativa, que aborda tanto a técnica quanto a expressão artística, o que é essencial para quem quer se destacar na área”, diz a bailarina e presidente do Aria Social, Cecília Brennand.

Sob a direção da professora Maria Inez Lima, o curso também conta com uma equipe de profissionais formados pelo Aria Social.

“Proporcionamos uma formação sólida e uma jornada enriquecedora que pode abrir muitas portas no mundo da dança. Além disso, promovemos a inclusão social e a valorização da cultura, permitindo que os alunos desenvolvam habilidades não apenas na dança, mas também em trabalho em equipe e disciplina”, reforça Cecília.

Serviço:

Inscrições no Curso Técnico em Dança Aria Social (turno manhã 2025.1)

Período: Até 20 de janeiro de 2025

Audições: 21/01/2025

Resultados: 25/01/2025

Formulário de inscrição: https://www.instagram.com/stories/projetoariasocial/

Mensalidade: R$ 100 (alunos Aria Social) e R$ 200 (alunos externos)