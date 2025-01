Centro universitário oferece cursos de férias gratuitos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Fazer cursos durante as férias é uma excelente maneira de utilizar o tempo livre para desenvolver novas habilidades e melhorar competências específicas.

Além disso, cursos de férias ajudam a demonstrar proatividade e comprometimento com o aprendizado contínuo, destacando estudantes e profissionais no mercado de trabalho.

Cursos para aperfeiçoamento profissional

De acordo com Vitória Lima, pró-reitora da UniFBV Wyden, as férias também oferecem uma excelente chance para ampliar a rede de contatos e fazer networking.

“Neste período de férias, uma oportunidade única de qualificação com uma grade diversificada de cursos gratuitos, abertos ao público, com conteúdos práticos e atuais, ministrados por professores experientes e com ampla vivência no mercado estimula o networking entre os participantes, criando um ambiente ideal para troca de conhecimentos e expansão de contatos profissionais”, destaca.

Cursos em áreas diversas

A UniFBV Wyden oferece mais de 60 cursos gratuitos nas áreas de saúde, gestão, tecnologia, engenharia, arquitetura e economia criativa, com conteúdos atualizados e ministrados por professores experientes.

As aulas ocorrerão presencialmente no campus da instituição, na Rua Jean Emile Favre, 422 - Imbiribeira, Recife - PE, com datas e horários flexíveis, proporcionando uma experiência prática enriquecedora.

Destaques da programação

Venha para o lado no-code e low-code da força - 16 e 17/01/2025 às 19h, com Marcelo Mello (Ciências da Computação)

IA para iniciantes - ChatGPT: entenda como fazer o prompt correto - 21/01/2025 às 19h, com Analuiza Ferreira (Gestão)

Como internacionalizar meu currículo? - 23/01/2025 às 18h

Os cursos são abertos ao público, sem necessidade de pré-requisitos, e a inscrição pode ser feita diretamente no link.

Todos os participantes receberão um certificado ao final do curso, garantindo o reconhecimento pelo aprendizado adquirido.