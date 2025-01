Educação Ambiental integrada ajuda a desenvolver reflexão e visão crítica dos estudantes sobre conservação do meio ambiente

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com os eventos climáticos extremos atingindo recorrentemente o Brasil e diversas partes do mundo, a educação desempenha um papel central na abordagem da temática ambiental, indo além do currículo formal das instituições de ensino.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) prevê o ensino da Educação Ambiental como competência que deve ir além de Ciências, sendo bordada de forma interdisciplinar em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal.

É fundamental que crianças e adolescentes compreendam a relação existente entre um planeta em equilíbrio e a ocorrência de fenômenos como enchentes, ondas de calor, aquecimento dos oceanos e incêndios florestais. Além disso, é essencial destacar a importância de incorporar Soluções Baseadas na Natureza (SBN) no cotidiano, promovendo práticas sustentáveis que possam mitigar os impactos desses eventos.

Segundo Alexander Turra, da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza (RECN), professor do Instituto Oceanográfico da USP e responsável pela Cátedra UNESCO para a Sustentabilidade do Oceano, a Educação Ambiental vem se consolidando desde o final do século 20 como uma ferramenta essencial para fortalecer a conexão entre as pessoas e a natureza, uma relação intrínseca e indispensável.

“Na medida em que foi sendo compreendida e experimentada, a Educação Ambiental demonstrou ter diferentes vertentes que, em conjunto, criam uma possibilidade bastante abrangente de diálogo com a natureza e de promoção da transformação da relação entre a sociedade com ela", explica.

Então, é fundamental que essa abordagem esteja na base de qualquer processo educativo, uma vez que diz respeito à nossa relação com nós mesmos, com o nosso passado, com o nosso presente e com o nosso futuro. É um tema essencial para ser trabalhado tanto no ambiente escolar quanto fora dele”, afirma Turra.

Vertentes a serem trabalhadas

O professor acrescenta que a motivação para trabalhar a temática ambiental é variada. A vertente conservacionista busca aproximar as pessoas da natureza para que compreendam a importância do ambiente protegido e busquem sua preservação.

Já a vertente crítica, trabalha com uma visão mais integrada entre ambiente e sociedade, buscando identificar as raízes dos problemas ambientais – que também são sociais.

"A abordagem apropriada para trabalhar essas questões e promover a mudança é efetivamente trazer para a discussão aspectos críticos e complexos que vão levar a um entendimento, a uma leitura madura do sistema socioecológico, a ponto de fazer as pessoas assumirem posturas e atitudes e realizarem ações que promovam mudanças, na escala que elas conseguem. Com isso, formamos agentes de transformação da sociedade, da própria realidade e do sistema socioecológico como um todo”, aponta Turra.

Como trabalhar temas da atualidade em sala de aula

Temas relacionados a adaptação às mudanças climáticas, as Soluções Baseadas na Natureza, e a cultura oceânica, devem estar presentes nos conteúdos trabalhados em sala de aula. Ainda segundo Turra, é necessário que as pessoas entendam a importância do oceano em suas vidas e suas responsabilidades na qualidade desse ambiente.

“A cultura oceânica faz parte de uma discussão mais abrangente sobre a relação da sociedade com a natureza. Mas, no caso do oceano, essa relação é pouco compreendida. É preciso que as pessoas vejam as conexões que têm com o oceano, ainda que vivam distante dele. No ar que respiramos, na comida que ingerimos, na poluição que geramos e que pelos rios chega ao oceano. Direta ou indiretamente, essas relações acontecem.”

Já as Soluções Baseadas na Natureza mostram que desafios ambientais contemporâneos podem ser superados com a proteção da própria natureza.

Exemplos desse conceito são a proteção de margens e cursos de rios para evitar alagamentos e enchentes; a criação de jardins de chuva em ambientes urbanos para aumentar a capacidade de infiltração do solo ou a arborização de ruas para amenizar o calor em dias quentes. Há vários tipos de Soluções Baseadas na Natureza que podem ser usados em diferentes realidades. São ferramentas de estudo e trabalho para as novas e futuras gerações.

Material digital e gratuito

Para apoiar a conexão de crianças e jovens com a natureza e reforçar sua preservação a Fundação Grupo Boticário oferece gratuitamente a coleção digital Meu Ambiente. Composta por 18 volumes (nove para professores e nove para estudantes), a coleção está disponível para download no site da Fundação.

Cada volume aborda um tema ambiental relacionado a uma série do Ensino Fundamental. Por exemplo, o volume 7 trata das mudanças climáticas, com materiais específicos para estudantes e professores do 7º ano. Os conteúdos, elaborados com coordenação pedagógica do Sistema Educacional Família e Escola (Sefe), incluem propostas de atividades e alinhamento às competências da BNCC, como curiosidade científica, investigação de problemas e criação de soluções.

Entre os temas abordados estão Ecossistema Marinho, Água e Conservação da Natureza. Os materiais também incentivam o desenvolvimento de argumentações baseadas em dados confiáveis, promovendo a consciência socioambiental e o consumo responsável.