IFPE realiza provas do Processo de Ingresso 2025.1 neste domingo (19)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

As provas do Processo de Ingresso 2025.1 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) serão realizadas neste domingo (19).

Essa etapa é destinada aos candidatos inscritos nos cursos de Graduação presenciais e de Educação a Distância, além dos cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio oferecidos pelos campi de Abreu e Lima, Afogados da Ingazeira, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Garanhuns, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Palmares, Paulista, Pesqueira e Recife.

Os candidatos aos cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio dos campi agrícolas (Barreiros, Belo Jardim e Vitória de Santo Antão) e aos cursos Técnicos Subsequentes, que exigem Ensino Médio completo, serão selecionados por análise do desempenho escolar, com base nas notas do histórico escolar ou do Enem.

Horário das provas



As provas começam às 9h, com duração máxima de 3 horas para os candidatos aos cursos técnicos e de 4 horas para aqueles que disputam vagas nos cursos de graduação. Os portões serão abertos às 7h45 e fechados às 8h45.

O IFPE recomenda que os candidatos cheguem ao local com pelo menos uma hora de antecedência, levando documento oficial de identificação com foto e em bom estado de conservação, cartão de inscrição impresso e caneta esferográfica de tinta preta.

Caso o candidato tenha perdido ou tido o documento de identificação roubado, deve apresentar um Boletim de Ocorrência que comprove a perda ou o extravio.

Composição das provas



Candidatos aos cursos técnicos responderão a 30 questões de múltipla escolha. Já os que concorrem às vagas nos cursos superiores realizarão uma prova com 50 questões de múltipla escolha e uma redação.

Por questões de segurança, só será permitido deixar a sala após uma hora do início da prova. O caderno de questões poderá ser levado apenas quando faltar uma hora para o término da prova.

Avaliação Específica em Música



Candidatos ao curso Técnico Subsequente em Instrumento Musical do Campus Barreiros e ao curso de Licenciatura em Música do Campus Belo Jardim farão, no mesmo domingo (19), a Avaliação Específica em Música (AEM).

A avaliação será presencial no campus que oferta o curso, conforme os horários e duração indicados no cartão de inscrição.

Gabaritos e resultados



O gabarito preliminar será divulgado no domingo (19), no site portal.ifpe.edu.br. Recursos relacionados aos gabaritos ou questões das provas poderão ser apresentados no dia 20, na "Área do Candidato", também acessível pelo site. O gabarito definitivo e os resultados dos recursos serão publicados em 24 de janeiro.

O resultado preliminar da prova dissertativa (redação) será divulgado em 3 de fevereiro, com prazo para recursos no dia 4. O resultado final da redação será anunciado em 10 de fevereiro. A lista de classificação e a relação de aprovados será publicada no dia 13 de fevereiro.