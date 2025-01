Às vésperas do início do ano letivo, indefinição sobre novo secretário de Educação gera críticas em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com o início do ano letivo de 2025 marcado para o dia 5 de fevereiro, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, ainda não definiu o novo titular da Secretaria de Educação e Esportes (SEE-PE). Desde o pedido de exoneração do então secretário Alexandre Schneider, o comando da pasta tem sido exercido pelo secretário-executivo de Administração e Finanças, Gilson Filho.

Schneider ocupou o cargo por apenas seis meses e, no dia 9 de janeiro, apresentou sua carta de demissão, alegando o desejo de estar mais próximo de sua família. No pedido encaminhado à governadora, ele destacou que há valores inegociáveis, tanto no âmbito profissional quanto no pessoal.

A ausência de uma decisão definitiva sobre quem será o novo titular da Secretaria de Educação do Estado tem gerado críticas entre os servidores da categoria e parlamentares que atuam na área. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe) chegou a divulgar uma nota expressando preocupação com as constantes mudanças no comando da pasta, que agora terá seu terceiro titular.

"O Governo do Estado ainda não conseguiu indicar um nome e uma equipe capazes de implementar as mudanças e melhorias prometidas durante a campanha eleitoral, mesmo com metade do mandato já cumprido e dois anos de trabalho", afirmou o Sintepe em nota.

O presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa (Alepe), Waldemar Borges (PSB), voltou a chamar a atenção para a educação pública em Pernambuco nesta terça-feira (21).

"A governadora ainda não decidiu quem vai assumir a pasta e, como se isso já não fosse grave, os alunos da rede estadual também começarão o ano letivo sem material escolar, já que a licitação para a compra dos kits foi cancelada. É muita desatenção e isso ameaça a qualidade da educação em Pernambuco, construída com muito esforço pela comunidade escolar nas gestões passadas", afirmou.

O parlamentar se referiu ao adiamento do processo licitatório para o fornecimento eventual de kits de material escolar para os alunos da educação básica de Pernambuco. Segundo o secretário-executivo, a medida se deu "em virtude da necessidade de avaliação dos requisitos técnicos em sede do processo em epígrafe", no pedido assinado no dia 16 de janeiro.

Em resposta ao pedido da coluna, a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco informou que os contratos para fornecimento dos kits escolares para uso dos estudantes da rede estadual no ano letivo de 2025 já foram assinados.

Segundo o governo, serão distribuídos 460.425 kits "com o intuito de assegurar o acesso aos alunos dos materiais escolares essenciais para uma educação de qualidade e a construção do aprendizado dentro e fora das salas de aulas".

Seleção simplificada

Waldemar Borges também criticou a autorização da governadora Raquel Lyra para contratação temporária de 338 professores, anunciado nessa segunda-feira (20). Segundo Borges, os aprovados no último certame nas áreas a serem requisitadas ainda não foram convocados.

"É inadmissível chegarmos a essa altura do campeonato com uma gestão tão desorganizada na educação. A falta de planejamento e compromisso com nossos estudantes e professores escancara a incapacidade gerencial desse governo de enfrentar os desafios básicos da nossa educação", disse o presidente da Comissão de Educação da Alepe.

A seleção simplificada é destinada para os profissionais da Educação Especial na Rede Estadual. Serão oferecidas 186 vagas para o cargo de professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE), 82 para professor intérprete de Libras, 48 para professor instrutor de Libras e 22 para professor brailista. Os contratados terão carga horária de 200 horas mensais.

O edital do processo seletivo deve ser divulgado ainda neste primeiro trimestre de 2025, trazendo informações mais detalhadas, como os requisitos para concorrer aos cargos, a remuneração, as etapas do certame e o cronograma de atividades.