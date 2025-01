Quarta edição do programa Meu Diploma do Ensino Médio está com inscrições abertas para 35 mil bolsas de estudos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A quarta edição do programa Meu Diploma do Ensino Médio oferta 35 mil bolsas de estudo gratuitas para o curso preparatório ao Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), validado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A iniciativa, promovida pela empresa iFood, é destinada a entregadores, proprietários e funcionários de todos os estabelecimentos parceiros do aplicativo, além de seus familiares. As inscrições para as bolsas podem ser feitas no site oficial do Meu Diploma do Ensino Médio ou pelo WhatsApp no número (11) 4040-3140.

De acordo com o iFood, desde o lançamento do programa, em 2022, quase 6 mil pessoas concluíram o Ensino Médio com o apoio das bolsas ofertadas. No ano passado, 23 mil participantes foram beneficiados.

As bolsas são oferecidas em parceria com a plataforma "Termine Seus Estudos", especializada na preparação para o Encceja, garantindo suporte personalizado para engajar os alunos. Além disso, o programa conta com a colaboração do AprendiZAP, ferramenta digital da Fundação 1Bi, que disponibiliza a tutora virtual “Mai”. Por meio de Inteligência Artificial, a Mai oferece simulados, orientações e suporte 24 horas pelo WhatsApp para facilitar o aprendizado e a preparação para o exame.

Os aprovados no Encceja recebem o certificado de conclusão do Ensino Médio emitido pelas secretarias de educação e institutos federais, em conformidade com as diretrizes do Inep.

Pesquisa interna

Ainda segundo o iFood, uma pesquisa interna realizada em 2024, 26% dos entregadores cadastrados na plataforma ainda não concluíram o Ensino Médio, representando um universo de 120 mil pessoas. Apesar disso, 76% deles demonstraram interesse em finalizar essa etapa educacional, somando cerca de 70 mil entregadores da base ativa da plataforma.

A pesquisa também destacou os impactos positivos do programa: 45% dos entregadores que se formaram relataram aumento de renda, enquanto 28% afirmaram estar matriculados em cursos de nível superior ou técnico após a conclusão do Ensino Médio.

“Nosso sonho é ver todos os nossos parceiros, entregadores e profissionais de restaurantes, superando barreiras acadêmicas e conquistando novas oportunidades. A educação é essencial para transformações reais e sustentáveis, e o programa 'Meu Diploma do Ensino Médio' é um pilar fundamental para alcançar isso”, afirma Luana Ozemela, vice-presidente de Impacto e Sustentabilidade do iFood.

Renata Citron, diretora de Educação do iFood, complementa: “As iniciativas estão alinhadas aos compromissos do iFood como membro da Good Work Alliance, do Fórum Econômico Mundial, que incluem o acesso universal à conclusão do Ensino Médio”.