Instituto Ponte abre 100 vagas no processo seletivo de 2025 e expande sua atuação no Nordeste

O Instituto Ponte (IP), uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), apoia jovens de escolas públicas em situação de vulnerabilidade social, oferecendo bolsas de estudo para o Ensino Fundamental e Ensino Médio, além de acompanhamento pedagógico e psicológico até o ingresso no ensino superior. Para o processo seletivo de 2025, o Instituto abrirá 100 novas oportunidades.

Essas ações fazem parte do Programa Ponte para o Futuro, e as inscrições poderão ser realizadas a partir do dia 3 de fevereiro até o dia o 30 de março, no site do Instituto Ponte.

Criada no Espírito Santo, a entidade atende atualmente 365 alunos de 13 estados brasileiros. Com o objetivo de expandir sua atuação e apoiar ainda mais estudantes, o IP planeja fortalecer sua presença no Nordeste. Atualmente, a ONG já apoia alunos de seis estados da região: Maranhão (11), Ceará (14), Paraíba (1), Pernambuco (15) e Bahia (10).

Até 2029, o objetivo é ampliar a presença de jovens do Nordeste no programa, com a meta de destinar 30% das novas vagas para estudantes dessa região. Para marcar essa fase de expansão, a entidade realizará um evento no Recife no dia 15 de março.

"Trabalhamos com alunos das escolas públicas, a partir do 7º ano do ensino fundamental até o 2º ano do ensino médio. É necessário que o estudante tenha nota acima de 8 nas disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa. O que buscamos é aquele bom aluno da rede pública", explicou Bartira Almeida, presidente do Instituto Ponte, em entrevista à coluna Enem e Educação.

Impactos na educação

De acordo com o Instituto Ponte, a taxa de conclusão do Ensino Médio entre os alunos da entidade é de 100%, enquanto a média nacional não ultrapassa 73,3%. No Enem 2024, a média do aluno do IP foi 722,5 pontos, 32% acima da média nacional, que foi 545,80 pontos.

Além disso, 38% dos ex-alunos que ingressaram na universidade já têm uma renda mensal 2,7 vezes superior à per capita das suas famílias. "Nós trabalhamos o desenvolvimento do aluno de forma mais completa. Então trabalhamos sobre as profissões, os sonhos destes estudantes, e assim vamos construindo junto com eles um projeto de vida", disse Bartira Almeida.

O Instituto Ponte também realiza uma seleção ativa, buscando talentos em escolas públicas que se destacam em olimpíadas acadêmicas, como a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas (OBMEP), e outras competições de conhecimento.

Natural de Açailândia, município do interior do Maranhão, o jovem Levi do Nascimento, de 16 anos, deixou sua cidade natal e se mudou para Recife, para terminar os estudos. Determinado e curioso, Levi já conquistou a medalha de ouro na OBMEP e outras 17 premiações em olimpíadas acadêmicas.

Foi por meio desse resultado que ele ingressou no IP, em 2023. “Assim que entrei no instituto, a equipe começou a me ajudar com aulas de português, matemática e desenvolvimento socioemocional. Isso me preparou muito melhor para a nova escola”, conta Levi, que estuda no Colégio Motivo e faz curso de inglês no CNA.

O jovem maranhense tem grandes planos para o futuro. “Quero passar no vestibular de uma grande universidade, como Unicamp ou ITA, e me tornar pesquisador em matemática pura ou física. E, claro, ajudar minha família”, afirmou Levi.

Seleção por etapas

A organização busca arrecadar R$ 30 milhões nos próximos cinco anos e mobilizar R$ 80 milhões em parcerias pro bono para continuar sua trajetória de transformação social em todo o Brasil.

"Há muitas pessoas que querem ajudar a construir uma sociedade menos desigual, que querem oferecer uma oportunidade para aquele jovem talentoso da escola pública. Não recebemos nenhum recurso público; todo o financiamento vem de doações de empresas. Durante a pandemia, percebemos que não poderíamos limitar o impacto do instituto apenas ao Espírito Santo e, por isso, iniciamos nossa expansão em 2022", destacou a presidente do Instituto Ponte.

O processo seletivo do Programa Ponte para o Futuro consiste em sete etapas, todas eliminatórias. As inscrições são gratuitas e realizadas de forma on-line.

Os candidatos devem fazer um teste virtual, e os classificados seguem para a próxima etapa, que consiste em uma prova objetiva - que para quem não reside no Espirito Santo, é realizado em uma escola parceira da entidade. Na quarta fase, é necessário enviar um vídeo demonstrando habilidades e participar de uma dinâmica de grupo.

A quinta etapa inclui uma entrevista e o preenchimento de uma ficha de participação. Na penúltima fase, os candidatos devem enviar um vídeo de sua residência, junto com um documento que comprove a situação socioeconômica. Por fim, os jovens classificados participam de uma aula-teste - esta etapa também é realizada nas escolas parceiras para os candidatos de outras localidades do país.

Em Pernambuco, a entidade conta com as parcerias do Colégio Motivo (nas unidades de Recife e Caruaru), CBV (Recife) e Colégio Superação (Palmares).