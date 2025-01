Senac abre inscrições para ensino médio técnico em cinco municípios pernambucanos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os cursos técnicos, integrados ao ensino médio, estão disponíveis em Recife, Paulista, Caruaru, Serra Talhada e Petrolina, com diferentes ofertas

Estão abertas as inscrições para o Mediotec, Ensino Médio Técnico do Senac PE, em cinco municípios pernambucanos: Recife, Paulista, Caruaru, Serra Talhada e Petrolina.

Cada unidade tem ofertas diferentes. O aluno interessado deve acessar o site da instituição, escolher o município onde quer estudar e preencher o formulário. As aulas começam em fevereiro.

Cursos

Nas unidades do Senac no interior - Caruaru, Serra Talhada e Petrolina -, o curso oferecido no Mediotec é o de Desenvolvimento de Sistemas. Em Paulista, os interessados podem escolher entre Desenvolvimento de Sistemas e Jogos Digitais.

Já no Recife são três cursos: Jogos Digitais, Desenvolvimento de Sistemas e Logística.

O curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas capacita os alunos a criar soluções tecnológicas em plataformas diversas, incluindo web e mobile, com ênfase em programação orientada a objetos, design de interação (UI/UX) e testes de sistemas.

Já o curso de Técnico em Programação de Jogos Digitais oferece uma formação completa para futuros desenvolvedores de games, desde a criação de mecânicas de jogo até modelagem 3D e animação.

O Técnico em Logística é ideal para quem deseja atuar no planejamento e controle de cadeias de suprimentos, com destaque para o uso de tecnologias como Big Data e Internet das Coisas.