Grupo Ser Educacional leva projeto Primeira Renda para estados do Pará e Amapá

O Grupo Ser Educacional, por meio da UNAMA - Universidade da Amazônia, assinou esta semana convênios com o Governo do Estado do Amapá e com a Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) para o desenvolvimento do projeto “Primeira Renda”. A adesão ao programa permite aos jovens o acesso às plataformas Peixe30 e GoKursos, que integram uma trilha de sucesso oferecendo formação, autoconhecimento, desenvolvimento e competências para a vida pessoal e profissional dos participantes. A ideia é levar o projeto para outros estados do País.

A iniciativa, realizada em conjunto com as plataformas Peixe30 e GoKursos, inclui cursos de qualificação gratuitos e um sistema de orientação vocacional. Segundo o presidente do Grupo Ser Educacional, Jânyo Diniz, o projeto foi criado para apoiar os jovens na conquista do primeiro emprego.

“O programa foi idealizado com o objetivo de preparar jovens para o mercado de trabalho, proporcionando suporte para que conquistem sua primeira oportunidade. Por meio das parcerias, os estudantes terão acesso a capacitações alinhadas às demandas das empresas. Em conjunto, a Seduc e a UNAMA irão intermediar esse processo, conectando empresas do Pará a vagas específicas voltadas para os alunos da rede pública estadual”, afirmou.

ESTÍMULO À EDUCAÇÃO

O secretário de Educação do Pará, Rossieli Soares, ressaltou que o “Primeira Renda” também estimula a permanência dos estudantes na escola ao demonstrar como a educação pode ser um caminho para alcançar objetivos profissionais. “A plataforma orienta os jovens sobre suas áreas de interesse e o que precisam aprender para realizar seus sonhos. Essa conexão direta com o mercado motiva o aluno a continuar nos estudos e a perseguir suas metas”, declarou.

A iniciativa utiliza tecnologia para expandir as possibilidades de aprendizagem e qualificação. As formações são disponibilizadas em formato digital, permitindo aos participantes construir uma base sólida por meio de uma “trilha do conhecimento” personalizada.

“Estou muito feliz em lançar este programa de primeiro emprego, que inclui os jovens do Amapá Jovem e das escolas de ensino médio. Eles terão a oportunidade de se conectar ao mercado de trabalho, com o financiamento do programa pela UNAMA, sem custos para o governo ou as empresas”, declarou o governador Clécio Luís.

CADASTRO

Para participar, o estudante deve se cadastrar no aplicativo Peixe30 e iniciar uma trilha de aprendizado online, que inclui o Assessment, uma avaliação de habilidades e competências. Após o diagnóstico, o jovem será direcionado para cursos e treinamentos na plataforma GoKursos. Com a capacitação concluída, o acesso às vagas de emprego disponibilizadas no aplicativo será liberado. Empresas e instituições da região paraense também estão envolvidas no projeto, oferecendo vagas e realizando contratações.