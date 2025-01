Estudantes da rede municipal do Recife embarcam para os EUA após destaque na Olimpíada de Matemática

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os seis estudantes com melhor desempenho na Olimpíada de Matemática do Recife (OMR) 2024 embarcaram, neste sábado (24), para uma viagem aos Estados Unidos. Eles estão acompanhados por dois professores e uma gestora escolar, que também foram premiados na competição.

Durante a viagem, o grupo visitará a sede da NASA, onde terá a oportunidade de explorar inovações tecnológicas, conhecer pesquisas espaciais e compreender os avanços científicos que impulsionam a exploração do universo. Além disso, os estudantes viverão momentos de lazer nos parques da Disney, em Orlando.

Joana Nicoly, de 14 anos, aluna da Escola Municipal Antônio Heráclio do Rego, localizada no bairro de Água Fria, compartilhou suas expectativas para a viagem e como acredita que a experiência será transformadora para seu futuro.

“Por incrível que pareça, eu sempre mudo o que quero ser quando crescer. Mas ultimamente estou querendo muito ser cientista, e acho que a OMR pode me ajudar com o raciocínio lógico, tanto em ciências quanto em outras matérias”, disse. “Quando eu estiver aprendendo inglês nos Estados Unidos, além de aprender fora, vou poder colocar isso no meu currículo, e assim será mais fácil conseguir um emprego. É um sonho já sendo realizado”, completou.

Olimpíada mobilizou mais de 14 mil alunos

A edição de 2024 da OMR mobilizou mais de 14 mil alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental, distribuídos em 43 escolas da Rede Municipal de Ensino do Recife. A iniciativa tem como objetivo despertar o interesse dos estudantes pela Matemática e valorizar talentos, incluindo professores e gestores escolares que se destacaram durante a competição.

O secretário de Educação do Recife, Fred Amancio, destacou a importância de iniciativas como a OMR para a formação dos estudantes e o fortalecimento da rede municipal.

“É inspirador ver esse movimento de valorização da aprendizagem matemática, especialmente porque o Brasil enfrenta grandes desafios nessa área. Este é um investimento especial para fortalecer o trabalho em Matemática. É um incentivo para que os alunos continuem se dedicando e estudando. Estamos muito felizes em consolidar o segundo ano da Olimpíada de Matemática, avançando na educação do Recife”, ressaltou o gestor.

O prefeito em exercício, Victor Marques, esteve presente na manhã deste sábado, no Aeroporto Internacional do Recife, para acompanhar o embarque do grupo, e destacou o esforço e a dedicação dos participantes. "Sabemos que muito mais do que a viagem, é um ano de preparação e que premia aqueles que mais se esforçaram. Isso mostra para todo mundo que o conhecimento leva você a qualquer lugar no mundo', disse o gestor.