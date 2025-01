Senac abre inscrições para cursos de idiomas em seis cidades de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Senac oferece cursos de idiomas como Inglês, Espanhol e Libras em seis cidades de PE, com turmas para diferentes níveis de conhecimento

O Senac Pernambuco está com inscrições abertas para cursos de idiomas no primeiro semestre de 2025. As aulas serão realizadas em unidades localizadas em Recife, Paulista, Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina.

As opções incluem Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Italiano e Libras, com turmas para diferentes níveis de conhecimento, do básico ao avançado.

Os estudantes podem realizar testes de nivelamento para garantir que sejam alocados na turma ideal para seu nível.



Endereços e contatos



Recife

Endereço: Rua Visconde de Suassuna, 505, Santo Amaro.

Contato: (81) 3413.6666.

Paulista

Endereço: Av. Prefeito Severino Cunha Primo, 30, Jardim Paulista.

Contato: (81) 3372.8250 / WhatsApp: 99854-0030.

Caruaru

Endereço: Av. Maria José Lyra, 140, Indianópolis (próximo ao shopping).

Contato: (81) 3727.8259 / 8260.

Garanhuns

Endereço: Rua Maria Ramos, 22, Heliópolis.

Contato: (87) 3764.2700 / 2703 / WhatsApp: 9.8874.8492 / 9.9988.3934.

Serra Talhada

Endereço: Av. Waldermar Ignácio de Oliveira, 325, Bom Jesus (ao lado do Assaí Atacadista).

Contato: (87) 3929-2359 / WhatsApp: 98874-8477.

Petrolina

Endereço: Rua Projetada, nº 650, Maria Auxiliadora.

Contato: (87) 3983.7602 / 7603 / WhatsApp: 98874-8456.

Como se inscrever

As inscrições devem ser realizadas pelo site www.pe.senac.br/idiomas. Além disso, dúvidas podem ser esclarecidas diretamente nas unidades ou pelos telefones de contato.