Após atraso, MEC estende prazo para matrículas via Sisu

O Ministério da Educação (MEC) estendeu o prazo para matrícula dos alunos selecionados em primeira chamada por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A data final seria na próxima sexta-feira e agora será no dia 3.

A mudança foi anunciada nesta terça-feira (28), após atrasos da pasta tanto na divulgação do resultado para os concorrentes (prevista para domingo e só feita anteontem), como no envio da lista de aprovados para cada universidade participante. Antes de o ministério anunciar a extensão do prazo, pelo menos nove universidades federais haviam suspendido provisoriamente as matrículas dos alunos aprovados pelo Sisu por não terem recebido a lista dos aprovados.

NOVO PRAZO

O prazo para quem ficou em segunda chamada escolher em qual das listas de espera vai permanecer, no entanto, segue inalterado: termina em 31 de janeiro. O Sisu é o sistema informatizado, gerenciado pelo MEC, no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). É a principal porta de entrada para a maioria das universidades federais.

A atual edição do Sisu teve 1.310.781 inscritos concorrendo a 261.779 vagas em 124 instituições. Quase 255 mil estudantes foram aprovados na 1ª chamada. Segundo o MEC, a mudança não vai interferir no calendário acadêmico das instituições de ensino.

O QUE OCORREU?

Os problemas técnicos recentes têm sido alvo de críticas por estudantes de todo o País. O resultado do Sisu saiu na segunda-feira, com um dia de atraso em relação ao cronograma do edital e com diversos problemas de acesso no site.

No início, a divulgação foi feita em uma tabela de Excel, o que dificultava a visualização. No site, os candidatos não conseguiam ver suas posições, fazendo com que aqueles que não passaram na chamada regular ficassem em dúvida sobre para qual curso deveriam se inscrever para uma vaga na lista de espera.

Entre as instituições que atrasaram a entrada de calouros estão Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), Universidade Federal de Sergipe (UFS), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal Fluminense (UFF) e Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

O procedimento de matrícula é diferente entre as instituições de ensino superior. O candidato selecionado deve consultar o edital de ingresso via Sisu da universidade onde foi aprovado, para verificar a disponibilidade de entrega da documentação para matrícula e procedimentos presenciais.