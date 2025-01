Após dez anos de tentativas, estudante celebra aprovação em medicina: "Nunca pensei em desistir’"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A aprovação no vestibular é um sonho para a maioria dos jovens que saem do ensino médio. Para Yasmim Andrade, de 28 anos, esse desejo foi vivido por longos dez anos até se tornar realidade. Foi depois de muitas tentativas que a estudante recebeu, enfim, a notícia que aguardou por todo esse tempo: ela foi aprovada no curso de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no Sisu deste ano.

O Sisu é o Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação, que oferece vagas em universidades públicas de todo o país. Previsto para o domingo, o resultado da seleção foi divulgado apenas nesta segunda-feira, 27, o que aumentou a tensão da estudante.

Ela conta que passou o domingo apreensiva, aguardando a divulgação da lista de aprovados. Estava preparada para gravar a própria reação ao resultado, para compartilhar nas redes sociais, mas com o atraso, acabou dormindo.

Na manhã de segunda, assim que acordou, sem ter tempo de ligar a câmera, ela abriu o site do Sisu. E finalmente estava lá: aprovada em Medicina.

“Senti alívio, depois de ter trilhado esses dez anos de jornada. E por saber que meus pais transbordariam de alegria comigo e com toda a minha família”, diz Yasmim.

‘A medicina me escolheu’

A nova universitária diz que a medicina está presente em sua vida desde a infância, quando suas brincadeiras eram cheias de referências da área médica, o que foi ‘nutrindo’ seu amor pela profissão.

“Na década de 90, tinham aquelas latas de ninho da Nestlé que vinham com um brinquedinho de médico, vinha estetoscópio, esfigmomanômetro, otoscópio, e aí eu colecionava todos eles”, relembra.

Os parentes também estavam envolvidos na rotina de fantasias da futura médica. Pais, avós e tios ajudavam a alimentar o sonho.

“Aos 6 anos de idade, minha avó, costureira, fez um jaleco para mim. E aí, desde então, todas as minhas brincadeiras envolviam a medicina”, conta da avó, que era sua ‘cobaia’ nas brincadeiras. “Fazia feridinha de mentirinha nela, fingia que estava fazendo cirurgia”.

A estudante celebrando a aprovação com a avó, a mãe e o irmão - Arquivo pessoal

No entanto, os laços com a medicina não foram firmados apenas com recreação. Yasmim revela que ficou doente durante um período da infância, e por isso passou muito tempo internada. Apesar disso, ela resgata as memórias desse tempo com alegria.

“Para mim, era um brilho no olho estar no hospital, porque eu adorava ver os médicos, os enfermeiros, e toda vez que eu tinha alta, eu pedia às enfermeiras para me dar o soro para quando eu chegar em casa brincar com meus pais”, recorda.

Dez anos de persistência

Foram dez anos para que o desejo de infância começasse a virar realidade, o dobro de tempo para concluir a maioria dos cursos de graduação. Mesmo assim, a estudante diz que nunca passou pela sua cabeça fazer outra coisa que não medicina: "Nunca pensei em desistir".

No meio do percurso, apenas um acontecimento a fez cogitar sobre a continuidade do sonho: a morte do avô. “Eu perdi o meu avô em um acidente muito trágico. Isso trouxe traumas para toda a família, inclusive para mim, e me fez dar uma pausa”, diz.

Apenas um ano após a perda do avô, a avó de Yasmim, sua parceira de brincadeiras médicas, também faleceu. Mas dessa vez o abatimento deu lugar ao desejo de honrar a memória dos parentes.

“Antes eu tinha perdido o brilho, mas dessa vez ele voltou com tudo, para honrar meus avós, que não estariam mais aqui, mas que sempre torceram por mim” conta.

Retomado o fôlego, ela continuou tentando até chegar ao presente. “Eu passava o dia todo no cursinho, ia de manhã e voltava à noite, só na hora de dormir”, diz.

Para se manter motivada ao longo desse tempo, Yasmim reconhece que o incentivo da família e dos professores, citando especialmente Darlan Moutinho e Anahy Zamblano, a quem ela chama de segunda família, foi fundamental.

“É muito fácil você chegar para alguém que está muito tempo tentando e mandar ele desistir. E tem que ter muito pulso firme e acreditar muito no outro para dizer que ele é capaz e que deve continuar”, afirma.

Yasmim conta que passava o dia inteiro no cursinho - Arquivo pessoal

Sonho construído junto

Yasmim diz que seu sucesso é fruto da ajuda de todo mundo que esteve com ela durante essa jornada. Vinda de família humilde, ela afirma que foi com a ajuda dos pais e de parentes que conseguiu perseguir o sonho de ser médica.

“Esse sucesso é fruto da ajuda de todo mundo. Meus pais bancavam a alimentação, eu morava na casa da minha avó, um tio pagava o curso, outro tio pagava a passagem. O que eu precisava era ajuda mútua de todo mundo”, reconhece a estudante.

Em 2023, ela quase precisou parar os estudos, porque a família não tinha mais condições de continuar custeando as aulas. Nesse momento, Yasmim diz que a ajuda do cursinho, que deu a ela uma bolsa integral, foi decisiva.

“Quando eu mais precisei, eles seguraram minha mão, me deram bolsa de estudos, me deram condições de continuar com o meu objetivo”, diz.

Yasmim com os professores Darlan Moutinho e Anahy Zamblano - Arquivo pessoal

Yasmim fala com alegria que todas as pessoas que a ajudaram construir essa história vibraram com ela ao saberem da aprovação em medicina.

“Foi ligação de tio, de primo, de todo mundo. Todo mundo chorando, todo mundo vibrando, porque o sonho, ele não foi só meu, foi de todo mundo”.

Agora, a enfim estudante de medicina se diz ansiosa para colocar em prática o desejo de ajudar os outros por meio da profissão.

“Eu escolho a medicina pelo valor que ela tem para mim: cuidar do próximo, ajudar a diminuir a dor do outro. Minha ansiedade agora é para começar e já terminar o curso, para conseguir ajudar o máximo de pessoas.”