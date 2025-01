Educação em Pernambuco: seminário debate estratégias para melhorar a qualidade do ensino e fortalecer políticas públicas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mais de 170 secretários de Educação estiveram reunidos para debater os desafios da área, com destaque para o Fundeb e ações do MEC para os municípios

O I Seminário dos Dirigentes Municipais de Educação, promovido pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de Pernambuco (Undime-PE) nesta terça-feira (28), reuniu mais de 170 secretários municipais de educação de todo o Estado.

O evento teve como objetivo discutir os desafios e perspectivas da educação em Pernambuco, com foco no papel estratégico do Censo Escolar, do Fundo Nacional da Educação Básica (Fundeb) e das ações do Ministério da Educação voltadas para os municípios.

Com o tema “Educação Municipal: Desafios no cenário da gestão”, o seminário concentrou-se na agenda dos 100 primeiros dias da administração municipal e no planejamento estratégico para fortalecer a educação básica.

Segundo a Constituição Federal, é responsabilidade dos municípios atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, que inclui as creches (para bebês e crianças de até 3 anos) e as pré-escolas (para crianças de 4 e 5 anos). Além disso, a legislação determina que, no mínimo, 25% da arrecadação municipal seja destinada à educação.

“Não estamos começando apenas o início de um ano, mas o início de um mandato, considerando que 40% dos municípios trocaram ou substituíram seus dirigentes. Portanto, este momento é de extrema importância, não só pelo planejamento, mas também pelas orientações sobre a atuação em parceria com os governos federal e estadual, além das questões envolvendo o Tribunal de Contas e o Ministério Público. São muitas as demandas, e fazer educação não é simples”, afirmou Andreika Asseker, presidente da Undime-PE e dirigente municipal de educação de Igarassu.

Censo Escolar: Norteador de ações para educação

O Censo Escolar desempenha um papel fundamental na coleta de dados precisos e atualizados sobre o sistema educacional brasileiro, sendo essencial para o planejamento e implementação de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade da educação. Por isso, é crucial que os dirigentes municipais compreendam a importância do Censo Escolar como fonte de informações sobre o sistema educacional.

"É o Censo Escolar que orienta os recursos do Fundeb, o PNAE, os livros e materiais didáticos, o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Ou seja, todos os programas federais estão ancorados nas informações do Censo Escolar", explicou Célia Gedeon, coordenadora-geral do Censo da Educação Básica do Inep.

Embora o sistema seja realizado online, a maior dificuldade enfrentada é a designação de uma pessoa específica para acompanhar o Censo Escolar em todas as unidades de ensino da rede, incluindo as conveniadas e as escolas privadas autorizadas pelos conselhos municipais. "A dificuldade está em ter alguém com o conhecimento necessário para fornecer os dados com clareza", destacou Célia.

Fundeb: Mecanismo de financiamento educacional

O Fundeb é um mecanismo sistêmico essencial para a oferta educacional das redes de ensino, abrangendo desde a busca ativa para ampliar vagas até a garantia da qualidade educacional, com foco na prevenção de problemas como abandono escolar e altos índices de reprovação.

Em 2025, o fundo somará R$ 325,5 bilhões, um aumento de R$ 19,8 bilhões em relação a 2024, o que representa 6,48% a mais no financiamento da educação básica.

“Isso se reflete no Fundeb com o aumento de recursos, por isso é essencial compreender o sistema de financiamento como um todo. O Fundeb representa apenas uma parte desse financiamento. Ele busca equalizar as disparidades entre os municípios, mas há muitas desigualdades em relação a outras fontes, como os impostos próprios”, explicou Valdoir Wathier, diretor de Monitoramento e Avaliação da Educação Básica do MEC.

Desafios na Educação Infantil e ações do Governo do Estado

Embora Pernambuco tenha avançado no Ensino Fundamental, com 5,7 pontos nos Anos Iniciais e 5,0 pontos nos Anos Finais, superando a meta no Ideb, o Estado enfrenta sérias dificuldades na Educação Infantil, quando se trata de prioridade de investimentos.

Mais de 90% dos municípios pernambucanos ainda não conseguiram alcançar a meta do Plano Nacional de Educação (PNE), que estabelece a cobertura de pelo menos 50% das crianças de 0 a 3 anos. Por outro lado, a cobertura na pré-escola apresenta resultados mais positivos, com 124 municípios atingindo entre 70% e 100% da meta estabelecida até 2016.

“A Undime apoia e orienta os municípios a fazerem um planejamento de ampliação de vagas, porque a Educação Infantil é um grande gargalo da educação, especialmente no que diz respeito às creches”, destacou Andreika Asseker.

Investimentos em educação infantil: construção de novas creches

O Governo do Estado, por meio do programa Juntos pela Educação, abriu licitação para a construção do segundo bloco de unidades educacionais que oferecerão turmas de creche e pré-escola, contemplando 52 novos Centros de Educação Infantil (CEIs). Em 2024, o governo iniciou a construção de outras 51 creches, com um investimento de R$ 282 milhões.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, esteve presente no evento e afirmou que até o final de março espera divulgar todos os editais de licitação para construção de creches. “A construção de creches é uma prioridade. Se o terreno for municipal, firmamos convênio; se for privado, desapropriamos. Não vamos deixar de construir creches para quem mais precisa. Os secretários podem contar com o Governo de Pernambuco para enfrentar juntos esse desafio”, afirmou a chefe do Executivo estadual.