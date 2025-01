Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho denuncia "problemas estruturais graves" em escolas; início das aulas será dia 5 de fevereiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O prefeito do Cabo de Santo Agostinho, Lula Cabral, anunciou que o início do ano letivo, marcado para o dia 5 de fevereiro, está mantido, apesar de denúncias de irregularidades que teriam sido deixadas pela gestão anterior.

Segundo Cabral, além de "problemas estruturais" nas escolas, foram identificadas dívidas que ultrapassam R$ 54,3 milhões. “A situação que encontramos é gravíssima. Só de dívidas com a empresa que fornece merenda escolar havia mais de R$ 25 milhões. Deixaram de contratar material de higiene e limpeza para as creches. Além de mais de 600 professores sem contrato”, denunciou o prefeito.

Segundo a gestão, os problemas também se estendem para questões estruturais. “Escolas com vazamento de corrente elétrica, infiltrações, banheiros e salas interditadas por falta de segurança, ônibus escolares rodando sem manutenção e equipamentos de segurança básicos”.

A prefeitura também afirma que renovou quase 700 contratos em caráter de urgência. Uma comissão formada por gestores ligados às secretarias de Educação e de Gestão, Administração e Fazenda Municipal está atuando na revisão dos contratos, negociação com os fornecedores e análise das medidas administrativas cabíveis para a solução dos problemas.



A coluna Enem e Educação entrou em contato com a equipe do ex-prefeito Keko do Armazém para questionar a respeito das denúncias de dívidas que ultrapassam R$ 54,3 milhões, incluindo R$ 25 milhões em merenda. A matéria será atualizada assim que houver resposta.